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登錄主要駕駛人免代繳罰單 公路局祭稽核防賣點數漏洞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局表示，車主可至監理機關辦理車輛主要駕駛人登錄。圖／聯合報系資料照片
交通部公路局表示，車主可至監理機關辦理車輛主要駕駛人登錄。圖／聯合報系資料照片

不少民眾會將車輛借給親友使用，但駕駛人違規被舉發時，罰單則會直接寄給車主。交通部公路局表示，車主可至監理機關辦理車輛主要駕駛人登錄，違規通知單將以主要駕駛人寄送。另為防止駕駛人藉此買賣移轉違規記點點數，公路局也開發多種稽核程式，對於異常歸責情形，如一車多人歸責、多車歸責同一人、異常違規等進行審查。

過去民眾若將車輛借給親友發生違規，若車主須在罰單應到案日期前檢附相關證據（如租賃契約）及足資辨識、通知應歸責駕駛人的證明文件，像是附照片違規通知單、違規人駕照或身分證明等，向處罰機關告知歸責違規駕駛人，再由處罰機關另行通知應歸責駕駛人到案依法處罰。

公路局表示，現在違規歸責手續可於監理服務網線上申辦，也可至各地裁決機關及監理所站臨櫃或郵寄辦理，或可至監理機關，或透過傳真、電子郵件、郵寄方式或至監理服務網申請主要駕駛人登錄，車主將不會收到罰單，即可無須再申辦違規歸責駕駛人。

交通違規新制6月上路，一年內違規記點滿12點將吊扣駕照，近期也有駕駛人利用歸責主要駕駛人，開價移轉記點點數。公路局提醒，車主辦理歸責駕駛人所提出申請書及相關違規人資料，處罰機關均會加以審核，如提供不實資料，有使公務員登載不實、偽造私文書犯罪之虞，將移送司法機關調查，公路局也開發多種稽核程式，對於異常歸責情形進行審查。

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