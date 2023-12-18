限時搶 GO 季，歡慶登場 年度最優惠盛事，限量開 GO！

撰文／ 張安怡

圖／Gogoro提供
圖／Gogoro提供

即日起至 2023/12/22，Gogoro多重驚喜優惠輪番上陣！從「兌換購物金享 10% 點數回饋」、「升級套組獨家推出」、「絕版精品 & 配件最低 3 折起」，到「購買指定商品最高可享 300 點」，讓你騎車必買行頭一次輕鬆滿足！活動截至於 2023/12/22；數量有限，售完為止

兌換即享 10% 點數回饋

凡至 Gogoro Wallet 成功兌換「網路商店購物金」，可享額外 10% Gogoro Smart Points 點數回饋！現在還有新增 $500、$1,000 元面額之「網路商店購物金」，於網路商店訂購商品時折抵更方便！

升級優惠套組獨家推出

騎士必備的升級套組都幫你準備好了！
網路商店獨家限量推出，數量有限，售完為止！
年終回饋加碼抽獎*，即日起至 2023/12/22，凡購買以下任一指定升級優惠套組，即可獲得 1 個月免費騎*抽獎機會乙次，共抽 100 名！ (已購買者即自動獲得抽獎資格)

(1)*加碼抽獎活動至 2023/12/22 或本活動指定優惠套組售完為止，以先屆至者為準。
(2)「1 個月免費騎*」 係指 Gogoro Smart Points 319 點（價值 319 元），1 點可折抵 1 元，如選用月繳 $319 自由省電池資費方案，相當於 1 個月電池資費經折抵後均為零元。點數除用於電池資費折抵外，還可用於保養費用折抵、配件購買折抵、網路商店購物金兌換等項目，可自行選用折抵項目。

年底前購車，重磅補助 最後倒數！

歷年最高補助 $29,300 即將截止！Gogoro 年度最狂購車優惠好評最後延長，購車限時享最高 9 個月免費騎*，再贈品牌安全帽。
12/31 前刷兆豐 Gogoro 聯名卡再享滿額加碼，年度最強購車優惠，就是現在！

超狂購車季 限時優惠懶人包【全車系適用】

•經濟部工業局補助 $7,000
•行政院環保署汰購補助 $4,300
•地方政府環保局汰購補助最高 $18,000*
•全車系購車贈 Gogoro 品牌安全帽 + Gogoro Smart Points 2,914 點
•台新 Gogoro Rewards 聯名卡享 2% 點數回饋及 900 點*
•兆豐 Gogoro 聯名卡，12/31 前滿額再贈 3 個月電池資費*
•舊換新全額折抵，再送半年月租費折抵*

相關新聞

產業凋零？ 全台唯一中藥系傳停招

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，也是唯一以中藥為主的大學系所，但最...

藥浴包、月子餐 72年中藥行轉型

成立於一九五一年的黃長生中藥行，迄今已有七十二年歷史，目前經營者為第三代的廖庭妍，卅八歲的她畢業於社工系，從小在中藥材裡...

象鼻岩曾估千年才塌 未料4年就斷鼻

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，...

女王頭在內 台灣8大美景現危機

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管...

天冷猝死 醫：室內更易發生

冷氣團來襲，氣溫驟降，台北市消防局統計，前天至昨日上午八時，共有五起ＯＨＣＡ個案，為三男二女，到場無呼吸心跳，當場身亡，...

凍漲近30年 杜微稱票價擬調漲？台鐵局：無任何具體計畫

台鐵票價凍漲近30年，準國營台鐵公司董事長、現任台鐵局長杜微昨接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。