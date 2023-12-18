限時搶 GO 季，歡慶登場 年度最優惠盛事，限量開 GO！

圖／Gogoro提供

即日起至 2023/12/22，Gogoro多重驚喜優惠輪番上陣！從「兌換購物金享 10% 點數回饋」、「升級套組獨家推出」、「絕版精品 & 配件最低 3 折起」，到「購買指定商品最高可享 300 點」，讓你騎車必買行頭一次輕鬆滿足！活動截至於 2023/12/22；數量有限，售完為止

兌換即享 10% 點數回饋

凡至 Gogoro Wallet 成功兌換「網路商店購物金」，可享額外 10% Gogoro Smart Points 點數回饋！現在還有新增 $500、$1,000 元面額之「網路商店購物金」，於網路商店訂購商品時折抵更方便！

升級優惠套組獨家推出

騎士必備的升級套組都幫你準備好了！

網路商店獨家限量推出，數量有限，售完為止！

年終回饋加碼抽獎*，即日起至 2023/12/22，凡購買以下任一指定升級優惠套組，即可獲得 1 個月免費騎*抽獎機會乙次，共抽 100 名！ (已購買者即自動獲得抽獎資格)

(1)*加碼抽獎活動至 2023/12/22 或本活動指定優惠套組售完為止，以先屆至者為準。

(2)「1 個月免費騎*」 係指 Gogoro Smart Points 319 點（價值 319 元），1 點可折抵 1 元，如選用月繳 $319 自由省電池資費方案，相當於 1 個月電池資費經折抵後均為零元。點數除用於電池資費折抵外，還可用於保養費用折抵、配件購買折抵、網路商店購物金兌換等項目，可自行選用折抵項目。

年底前購車，重磅補助 最後倒數！

歷年最高補助 $29,300 即將截止！Gogoro 年度最狂購車優惠好評最後延長，購車限時享最高 9 個月免費騎*，再贈品牌安全帽。

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