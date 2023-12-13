衛福部長薛瑞元示警 春節前後最擔心這2個病毒

全球新冠肺炎陽性率處在高點，國內上周新冠死亡數亦寫下近5周新高。衛福部長薛瑞元今天表示，新冠跟流感都有可能在明年春節前後流行，鼓勵民眾儘速施打疫苗，而醫療部分也會有所整備。

薛瑞元今出席行政院舉辦科技顧問會議，針對近期國內疫情趨勢，他表示，目前多種病毒都在流行，可能在春節期間達到高峰，特別是新冠以及流感這兩個病毒需要特別留意，但是這2個疾病都有疫苗，希望尚未接種疫苗的民眾都能儘速施打。他也提醒，過年期間人潮來往密集，民眾前往人潮壅擠場所處可以戴上口罩。

在醫療整備部分，薛瑞元說，往年春節醫院都已經有相關措施，會保持一定彈性，如果病人突然變多會有調度機制，急診也會觀察狀況，必要時會開特別門診，已有相關經驗。

流感部分，疾管署發言人羅一鈞昨表示，目前A型流感有下降趨勢，B流也增加趨勢，會觀察是否因為轉換趨勢，讓流感在春節前後流行。截至12月11日，國內公費流感疫苗已接種609.8萬劑，仍有賸餘約50萬劑，籲請符合公費流感疫苗接種對象之民眾儘早完成接種，以獲得足夠保護力。

國內新冠疫情根據疾管署推估可能在明年1月中下旬達到高峰，由於接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此鼓勵6個月以上民眾儘速接種獲得保護力。XBB疫苗已累計接種64.9萬人次，近日（12月5日至11日）打氣回升，累計接種64.9萬人次。