快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

衛福部長薛瑞元示警 春節前後最擔心這2個病毒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今天表示，新冠跟流感都有可能在明年春節前後後行，鼓勵民眾儘速施打疫苗，而醫療部分也會有所整備。本報資料照片
衛福部長薛瑞元今天表示，新冠跟流感都有可能在明年春節前後後行，鼓勵民眾儘速施打疫苗，而醫療部分也會有所整備。本報資料照片

全球新冠肺炎陽性率處在高點，國內上周新冠死亡數亦寫下近5周新高。衛福部長薛瑞元今天表示，新冠跟流感都有可能在明年春節前後流行，鼓勵民眾儘速施打疫苗，而醫療部分也會有所整備。

薛瑞元今出席行政院舉辦科技顧問會議，針對近期國內疫情趨勢，他表示，目前多種病毒都在流行，可能在春節期間達到高峰，特別是新冠以及流感這兩個病毒需要特別留意，但是這2個疾病都有疫苗，希望尚未接種疫苗的民眾都能儘速施打。他也提醒，過年期間人潮來往密集，民眾前往人潮壅擠場所處可以戴上口罩。

在醫療整備部分，薛瑞元說，往年春節醫院都已經有相關措施，會保持一定彈性，如果病人突然變多會有調度機制，急診也會觀察狀況，必要時會開特別門診，已有相關經驗。

流感部分，疾管署發言人羅一鈞昨表示，目前A型流感有下降趨勢，B流也增加趨勢，會觀察是否因為轉換趨勢，讓流感在春節前後流行。截至12月11日，國內公費流感疫苗已接種609.8萬劑，仍有賸餘約50萬劑，籲請符合公費流感疫苗接種對象之民眾儘早完成接種，以獲得足夠保護力。

國內新冠疫情根據疾管署推估可能在明年1月中下旬達到高峰，由於接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此鼓勵6個月以上民眾儘速接種獲得保護力。XBB疫苗已累計接種64.9萬人次，近日（12月5日至11日）打氣回升，累計接種64.9萬人次。

流感疫苗 春節 薛瑞元 新冠肺炎

延伸閱讀

藍質疑薛瑞元不處置秘書處長婚外情 綠委：不會護短

侯曝光精障個資反批衛福部 薛瑞元：錯了就改 別扯政治

轟衛福部變桃花窟 林為洲曝：下一個是食藥署某簡任官

影／衛福部秘書處長爆婚外情 薛瑞元：暫不會做調查跟處理

相關新聞

迎大選高鐵加開91班次15日開放購票 自由座運能也擴大

2024總統及立委選舉1月13日舉行，台灣高鐵今天宣布，規畫2024年1月12日至15日選舉疏運期間，加開91班次列車，...

連兩波冷空氣 賈新興：這天台北恐剩10度 苗栗以北下探8度

保暖衣物真的要準備好了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，周六及下周二各有一波冷空氣，且一波比一波強...

氣溫「一下夏天一會冬天」！ 周六起最強極地大陸氣團影響下探10度

本周天氣變化大，要注意衣物增減。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今東北季風減...

周海媚因病全身器官衰竭離世 醫：深深感受到她的苦

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，在前天病逝，生前她曾多次被傳聞是紅斑性狼瘡的患者，對此，名醫姜冠宇表示，紅斑性狼瘡...

花蓮今晨連兩震 最大震度3級

花蓮今天凌晨和上午連兩震，震央在花蓮縣壽豐鄉，地震深度只有6.5及6.7公里，規模為3.7及3.8，最大震度3級。

衛福部長薛瑞元示警 春節前後最擔心這2個病毒

全球新冠肺炎陽性率處在高點，國內上周新冠死亡數亦寫下近5周新高。衛福部長薛瑞元今天表示，新冠跟流感都有可能在明年春節前後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。