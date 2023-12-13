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未來一周溫度起伏劇烈 周末冷空氣影響北部下探13度
中央氣象署指出，未來一周溫度起伏劇烈，今東北季風減弱，周四至周五各地溫暖舒適；不過周六鋒面通過，風力速增，北東轉雨外，各地氣溫降幅明顯，北部高溫僅20度，且愈晚愈冷；周日北部低溫13至14度、中部15至16度。下周一氣溫短暫回升，下周三、四再有另波冷空氣影響。
中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天北部、東半部稍微涼意，白天高溫23至26度、中南部28至29度，東半部有局部雨。
周四至周五，北部、東半部氣溫明顯回升，各地白天溫暖舒適，天氣大致穩定，但提醒留意日夜溫差大。期間中部以北、馬祖可能有霧或低雲。
周五晚間起，冷氣團南下，到周六氣溫非常明顯下降，尤其北台灣周六白天高溫降至20度，且愈晚愈冷。
謝佩芸說，周六鋒面通過台灣，北部、東半部轉為短暫雨，中部地區雲量也明顯增多。她提醒，周六冷空氣衝下同時，也會帶來非常強勁東北風，風力迅速增大。
到了周日，北部低溫僅13至14度、中部15至16度，與前幾天溫度落差極大。周日過後，下周一氣溫回升；但到了下周二，另一波冷空氣南下，下周三至下周四氣溫再降。
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