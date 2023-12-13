迎大選高鐵加開91班次15日開放購票 自由座運能也擴大

2024總統及立委選舉1月13日舉行，台灣高鐵今天宣布，規畫2024年1月12日至15日選舉疏運期間，加開91班次列車，包括南下41班、北上50班，總計4天提供715班次列車旅，今年12月15日凌晨零時起開放購票。另外，疏運期間也擴大自由座運能。

台灣高鐵表示，2024年1月12日投票日前、1月14日收假日，各提供3班延收車次，此6車次僅提供2節（11-12節）作為自由座車廂。另外，選舉疏運期間，也擴大自由座運能，投票日前夕1月12日下午3時至晚間10時、1月13日投票當日早上7時至12時的南下，以及1月14日收假日下午1時至晚間9時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵表示，選舉疏運期間，仍維持大學生優惠、早鳥優惠，亦適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；不過，「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊 → 購票優惠」，了解各項最新優惠。