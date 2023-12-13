快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎大選高鐵加開91班次15日開放購票 自由座運能也擴大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵示意圖。圖／本報資料照片
台灣高鐵示意圖。圖／本報資料照片

2024總統及立委選舉1月13日舉行，台灣高鐵今天宣布，規畫2024年1月12日至15日選舉疏運期間，加開91班次列車，包括南下41班、北上50班，總計4天提供715班次列車旅，今年12月15日凌晨零時起開放購票。另外，疏運期間也擴大自由座運能。

台灣高鐵表示，2024年1月12日投票日前、1月14日收假日，各提供3班延收車次，此6車次僅提供2節（11-12節）作為自由座車廂。另外，選舉疏運期間，也擴大自由座運能，投票日前夕1月12日下午3時至晚間10時、1月13日投票當日早上7時至12時的南下，以及1月14日收假日下午1時至晚間9時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵表示，選舉疏運期間，仍維持大學生優惠、早鳥優惠，亦適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；不過，「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊 → 購票優惠」，了解各項最新優惠。

自由座 2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 高鐵 投票

延伸閱讀

社論／美國高鐵蹣跚跛行 與中國差異大

地方、中央民代齊發聲 高鐵今決定明年元月雲林增21班

高鐵元旦連假車票12月1日凌晨開賣 另加開台中以北列車

高鐵11月3日起連8個周末增58班次 這時段部分自由座8節

相關新聞

台北101跨年煙火「彩色世界」搶先看 融合台日煙火綻放300秒

2024台北101跨年煙火主題今天揭曉，台北101董事長張學舜宣布，跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORL...

「999秒」全台最長跨年煙火！秘賞點公開 早鳥抽iPhone

2024年即將來臨，今年全台最長的跨年煙火秀在義大世界。「2024紫耀義大 義享歡樂」將於2024/01/01凌晨0點施...

到飯店過聖誕節！５大飯店聖誕布置、派對與大餐比一比

每年聖誕節期間，各家飯店挖空心思打造聖誕主題，今年又有何亮點？例如樹立全台飯店最大聖誕樹的台北晶華酒店，今年與知名鑽石品牌Harry Winston合作，一次看各家飯店的聖誕布置、聖誕大餐、聖誕主題活

8公尺耶誕大麋鹿現身！ 「2023鐵花燈の祭」耶誕氛圍絕美登場 5大主題燈飾超吸睛

8公尺耶誕大麋鹿現身！ 「2023鐵花燈の祭」絕美 5大主題燈飾展區超吸睛

星巴克「買一送一」！時代百貨跨年席位限時開搶

2023年接近尾聲，星迷請把握倒數最後幾波「買一送一」與「兩杯75折」優惠；此外， 星迷若想要在台北市信義區跨年，星巴克...

「橘色惡魔」 旋風再襲台！ 10日首登高雄時代大道 表演曲目、網路直播、交通行程一次看

「橘色惡魔」 旋風襲台！ 10日首登高雄 表演曲目、網路直播、交通資訊行程一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。