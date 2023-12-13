台東釋迦再被陸驗出蟲 違規業者停權10天 饒慶鈴籲勿心存僥悻

台東縣政府首批恢復銷往中國大陸的鳳梨釋迦又被驗出有蟲，被檢出的是台東地區農會外銷集貨場果品，即刻依「鳳梨釋迦品質管理規範」對違規包裝廠停權10天。台東縣長饒慶鈴呼籲各包裝廠業者務必遵守「鳳梨釋迦品質管理規範」，不要破壞得來不易再次登「陸」的成果。

饒慶鈴說，日前首批出貨至陸方的其中1貨櫃，被檢出有害生物介殼蟲，即刻依「鳳梨釋迦品質管理規範」對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥悻，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。

台東今年首批銷往大陸鳳梨釋迦於12月5日集貨完送往高雄港，日前抵達大陸，未料，就在陸方再度公布第二批通過註冊的37家包裝廠後，首批鳳梨釋迦又再次被陸方檢出有蟲，且是台東地區農會外銷集貨場果品，這讓台東果農再度憂心恐會再次受阻，影響價格及生計。

縣府農業處表示，縣府以負責任的態度，誠實面對問題，積極從根源解決，朝「有害生物零檢出及農藥符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，落實標準化清潔作業流程，期間培訓了530位作業人員，經過科學試驗佐證有害生物清除率高達99%以上，在果實品質不斷提升下，終獲得陸方善意的回應。

農業處進一步指出近期因重啟鳳梨釋迦外銷輸陸，加上連續2個颱風影響，產量銳減，釋迦果價行情看漲，卻引來宵小覬覦，呼籲各收果的攤販及包裝廠業者多加留意、不收來路不明的果實，同時已請警察局啟動護果專案，針對轄區果園周邊提高巡邏密度，加強防竊。