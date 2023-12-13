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連兩波冷空氣 賈新興：這天台北恐剩10度 苗栗以北下探8度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周六到下周二各有一波冷空氣，一波比一波強。本報資料照片
周六到下周二各有一波冷空氣，一波比一波強。本報資料照片

保暖衣物真的要準備好了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，周六及下周二各有一波冷空氣，且一波比一波強。下周三（20日）深夜受強烈大陸冷氣團輻射冷卻效應影響，苗栗以北要留意8度或以下的低溫，台北氣象站則有接近10度上下低溫機率。

未來10天天氣，賈新興指出，今天中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，明天至後天各地為晴到多雲的天氣。

賈新興指出，周六到下周一中午前有受大陸冷氣團影響的機率，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨，下周日北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨，下周一東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。

至於第二波冷空氣，賈新興指出，下周二午後至下周三有受強烈大陸冷氣團影響的機率，下周二日午後至下周三清晨，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。 下周三午後至下周四天氣轉乾，北海岸至東北角及宜蘭為多雲的天氣，其它地區晴到多雲。

賈新興指出，觀察下周二（19日）午後冷空氣的強度，其中下周三（20日）深夜受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，苗栗以北留意8度或以下的低溫，台北氣象站則有接近10度上下低溫的機率。

他也說，展期資料顯示，12月底至明年1月16日北部及東北部降雨仍有偏多的趨勢，中南部水氣相對也偏多。但後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

冷氣團 賈新興 輻射

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