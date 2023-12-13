怪！警官解尿需抬腿好尷尬 照X光才發現脊椎有這病因…

一名46歲的警官，因下背痛就醫，原來他伴隨有泌尿及消化功能異常，解尿時需抬起腿來，讓他在外如廁好尷尬，經醫師診斷為椎弓骨折併腰椎滑脫致神經壓迫，在接受5個月的水介質震波治療後，不僅椎弓骨折處癒合，緩解長期以來的下背痛，也不再需再抬腿解尿。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，這名警官因下背痛求診，並自訴還有泌尿及消化系統的困擾，包括，解尿時要很用力或要把左腿抬高，才能解得出來，這讓他根本不敢站在公共小便斗前解尿。

這名警官指曾到他院求醫，他院醫師還問他有沒有吸毒，並開克服焦慮的藥物給他服用，並曾因血尿接受尿液細菌培養。但這名警官不僅沒有吸毒，細菌培養也正常。雖有服用泌尿科的藥物，但症狀卻沒改善。在消化系統方面，則曾一天大號高達6-7次，頻繁的跑廁所讓他也很困擾。

楊椒喬表示，經診斷與檢查發現，這名警官的腰椎第五節有椎弓骨折併腰椎滑脫致神經壓迫。除了引起下背痛之外，脊椎方面出問題，也導致泌尿道及消化系統出現症狀。

由於這名警官不想為了手術請假，楊椒喬因此建議他接受水介質震波治療，透過高能量骨癒合震波，此為非侵入性治療，其原理是以高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，加速骨生長及癒合。患者在門診即可接受治療，不需麻醉與住院，因此能避免手術麻醉風險。

這名警官在接受每週一次4000發的高能量水介質震波治療，為期5個月後，不僅椎弓骨折處已癒合，長期以來的下背痛獲得緩解，之前困擾他的泌尿及消化系統問題，改善高達九成，大幅改善生活品質。