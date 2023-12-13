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周海媚因病全身器官衰竭離世 醫：深深感受到她的苦

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
周海湄有「最美周芷若」之稱。圖／取材自微博
周海湄有「最美周芷若」之稱。圖／取材自微博

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，在前天病逝，生前她曾多次被傳聞是紅斑性狼瘡的患者，對此，名醫姜冠宇表示，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局，「我不是周芷若的迷，但是瞭解她的病後，我可以深深感受到她的辛苦。」

周海媚病逝消息昨晚被工作室證實，整合醫學專科醫師姜冠宇則在臉書分享紅斑性狼瘡的衛教資訊，說自他記憶中遇到的SLE紅斑性狼瘡案例，是好久以前實習醫師時期的時候，是一個兒科病房的小女孩。

姜冠宇臉書寫著，全家人都照顧小女孩照顧得好心碎，她的媽媽看到她血尿深一些了，會受不了，半夜值班醫師去看，媽媽還搶值班醫師手機，哭著要把教授call來。

姜冠宇再指，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局，是否有顏面的蝴蝶斑不能代表什麼，危險在會攻擊腎臟腎絲球導致蛋白血尿，另外也會有血栓、血管炎、發紺（缺氧）、肺泡出血

視網膜也會被攻擊，是全部一起來的，也有中樞神經病變有癲癇的案例，這他是沒見過。

姜冠宇指，成人紅斑性狼瘡，是皮質素和免疫抑制劑在控制的，但是難免也低白血球症，很容易各式各樣的感染，重點是容易冷不防發作，就離器官衰竭更進一步，這是照顧紅斑性狼瘡反覆發作病患的家庭很挫折的原因，所以支持病患身邊的家人、照顧者也很重要。

姜冠宇最後指，他認為，藝人經營團隊日後公關處理，對於藝人身體出狀況，第一時間坦誠會是比較好的，不要給粉絲太高期待，進加護病房就說進加護病房搶救中，不要一下謠言說不在人世，一下又沒事、立刻回歸，最後又真的離開，這個過程可能會給粉絲心裡很大的傷害，面對重症，無論結果好壞，坦誠、互相支持，才是好的步調，「我不是周芷若的迷，但是瞭解她的病後，我可以深深感受到她的辛苦。」

紅斑性狼瘡 姜冠宇 周海媚

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