快訊

一下夏天、一會冬天！最強極地大陸氣團周六報到 下周挑戰寒流

台中商場摩天輪驚見「車廂內活春宮」 業者喊不知情：難以控管

拜登重話：以色列無差別轟炸加薩 正失去全球支持

冬衣準備好！今起逐漸回溫 周末起到下周兩波降溫全台有感

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周末起到下周有兩波冷空氣，全台降溫有感，冬衣要準備好。本報資料照片
周末起到下周有兩波冷空氣，全台降溫有感，冬衣要準備好。本報資料照片

氣溫變化大，今起逐漸回溫，但周末到下周有兩波降溫，全台有感，冬衣要準備好。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今天北部上半天仍受東北季風影響，雲量多偶有短暫雨，下半天轉為偏東風後，大台北西半側天氣逐漸好轉回溫，高溫可回到23-24度，東北角、宜花沿岸仍為迎風面，降雨機率高一些。

柯聿寧指出，周四周五兩天明顯回暖，白天穩定偏暖，深夜到清晨西半部有霧霾或低雲出現機率，外出需留意能見度。

接著有兩波冷空氣來，全台降溫有感，冬衣要準備好。柯聿寧指出，周五深夜到周六上午鋒面通過，苗栗以北有短暫雨機會，隨後較強冷空氣南下，配合華南雲雨區東移，北部濕冷，中南部降溫稍晚，分別是下午及晚間降溫較明顯，濕冷天氣延續到下周日，中南部雲量增多甚至有少量降雨機會，預估下周日高溫19-21度，低溫12-15度，北部全天降至約12-14度。

柯聿寧指出，下周一到下周二上午前冷空氣暫時減弱，各地溫度回升，但幅度不算大，早晚仍較冷。回溫的下周二中午前後微弱鋒面掠過北部，新一波冷空氣再度南下。

柯聿寧指出，目前模式預報這波冷空氣強度較前一報略減弱，不過比周六冷空氣稍強，北部天氣由濕冷轉乾冷，中南部大致乾冷，因輻射冷卻作用明顯，各地平地最低溫有機會接近10度，市區低溫可能降至約12度，低溫時間點約落在下周三晚間到下周四凌晨。預報模式尚未穩定，低溫數字可能變動，但周末過後轉冷趨勢明確，呼籲民眾要有保暖準備。

低溫 高溫 東北季風

延伸閱讀

氣溫「一下夏天一會冬天」！ 周六起最強極地大陸氣團影響下探10度

好天氣再見了！冷空氣一波未平一波起 這天起兩波報到降溫下探13度

恐再缺蛋？冷空氣加劇禽流感 陳駿季：釋出庫存進口蛋

冷空氣一波比一波強 天氣風險：周六低溫恐12度下周三挑戰10度

相關新聞

氣溫「一下夏天一會冬天」！ 周六起最強極地大陸氣團影響下探10度

本周天氣變化大，要注意衣物增減。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今東北季風減...

台鐵票價解凍？ 最快明年初研議

台鐵局即將於明年元旦改制為國營台鐵公司，本報昨專題報導，點出台鐵公司一開張恐將面臨人力不足、凍漲廿八年的票價是否「解凍」...

砍樹設吸菸區烏龍風波  中正紀念堂全面禁菸

藝人邰智源前天批中正紀念堂砍樹設吸菸區，「可笑且荒唐」。中正紀念堂原表示，吸菸區是依法設立且已設置14年，砍樹則為移除感...

吸菸區爭議／避免兩派衝突 有人籲設負壓吸菸室

中正紀念堂設吸菸區引發爭議，董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，各地方政府應該進一步了解，全台類似的戶外吸菸區是否也有類似...

練習後空翻...網紅脖子直接著地「頸椎裂開」 骨科醫喊危險曝嚴重後果

知名健身網紅Peeta葛格，今自曝「頸椎裂開」，主因是日前在健身房練習後空翻不慎，脖子直接著地。他也貼出練習影片，脖子著...

冬衣準備好！今起逐漸回溫 周末起到下周兩波降溫全台有感

氣溫變化大，今起逐漸回溫，但周末到下周有兩波降溫，全台有感，冬衣要準備好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。