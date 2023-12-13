冬衣準備好！今起逐漸回溫 周末起到下周兩波降溫全台有感

氣溫變化大，今起逐漸回溫，但周末到下周有兩波降溫，全台有感，冬衣要準備好。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今天北部上半天仍受東北季風影響，雲量多偶有短暫雨，下半天轉為偏東風後，大台北西半側天氣逐漸好轉回溫，高溫可回到23-24度，東北角、宜花沿岸仍為迎風面，降雨機率高一些。

柯聿寧指出，周四周五兩天明顯回暖，白天穩定偏暖，深夜到清晨西半部有霧霾或低雲出現機率，外出需留意能見度。

接著有兩波冷空氣來，全台降溫有感，冬衣要準備好。柯聿寧指出，周五深夜到周六上午鋒面通過，苗栗以北有短暫雨機會，隨後較強冷空氣南下，配合華南雲雨區東移，北部濕冷，中南部降溫稍晚，分別是下午及晚間降溫較明顯，濕冷天氣延續到下周日，中南部雲量增多甚至有少量降雨機會，預估下周日高溫19-21度，低溫12-15度，北部全天降至約12-14度。

柯聿寧指出，下周一到下周二上午前冷空氣暫時減弱，各地溫度回升，但幅度不算大，早晚仍較冷。回溫的下周二中午前後微弱鋒面掠過北部，新一波冷空氣再度南下。

柯聿寧指出，目前模式預報這波冷空氣強度較前一報略減弱，不過比周六冷空氣稍強，北部天氣由濕冷轉乾冷，中南部大致乾冷，因輻射冷卻作用明顯，各地平地最低溫有機會接近10度，市區低溫可能降至約12度，低溫時間點約落在下周三晚間到下周四凌晨。預報模式尚未穩定，低溫數字可能變動，但周末過後轉冷趨勢明確，呼籲民眾要有保暖準備。