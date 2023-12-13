「全人照護」降低住院率 明年擴大試辦

衛福部健保署去年首度推動「全人整合照護執行方案」，從「論件計酬」改為「論人計酬」，鎖定花蓮秀林鄉，提供醫院與前年度相同給付，透過健康促進、預防保健等服務，減少民眾生病，同時不影響醫院收入。健保署預計明年第二季擴大試辦，不只在花蓮秀林鄉，也在不同分區新增三到五個鄉鎮，提供全人照護服務。

「全人整合照護執行方案」也被稱為全人方案，健保署長石崇良指出，「花蓮縣秀林鄉於當地就醫者，達7800多人，很不容易照顧。」藉由在地具有能量的醫療院所，包括秀林鄉衛生所、花蓮慈濟醫院提供全人照顧服務，預計明年第二季擴大試辦計畫，目前林口長庚醫院、大林慈濟醫院皆表達投入意願。

秀林鄉全人照顧計畫有三大特色，除了論人計酬，也與公衛結合、資訊整合歸人、歸戶。花蓮慈濟副院長陳星助指出，全人方案去年上路後，雖然門診量上升1.1%，但住院下降7.6%，總醫療費用從2021年的43.38億元，下降至去年42.32億元，降幅達2.5%。以高風險門診費用降低24.7%最多，而住院費用以低風險患者降低27.3%最多。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，於新冠肺炎疫情期間，即時找到患者，達到零死亡率。健保署東區業務組長黃兆杰說，花蓮慈濟醫院具完整醫療團隊，歷經2年努力，看到居民健康照護品質提升。

病友張先生中風後身體衰弱，加入全人照護方案，經醫療團隊評估給予營養、復健指導、志工定期關懷，大幅改善病情。秀林鄉衛生所主任田惠文是公費醫師，過去受地理環境限制及醫療資源有限，常感心有餘而力不足，如今與合作團隊共同付出，一同為病患努力。