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台鐵票價解凍？ 最快明年初研議

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

台鐵局即將於明年元旦改制為國營台鐵公司，本報昨專題報導，點出台鐵公司一開張恐將面臨人力不足、凍漲廿八年的票價是否「解凍」與安全文化難落實等三大難題。對此，台鐵局表示，待公司成立，評估屆時社會情勢後，最快明年初才會研擬提出。

至於安全改革，台鐵坦言，藏拙不報是長年窠臼，未來台鐵董事會將建立安全管理委員會，除了公司組織設營運安全處，底下也設立北、中、南、東四個營業處，若有要事發生，即能加快應變速度。

台鐵局說，車輛故障是當前誤點頻傳的最大因素，有信心在積極投入新車汰舊換新後，提高準點率。另外，預計三年內，更新台鐵車站全數票閘門、旅客資訊服務系統。

台鐵局坦言，運輸事業事關安全，容不得漫不經心，十月起首祭記點汰除制，若有冒進號誌（闖紅燈）、過站不停、漏乘脫班等十九項行為，就會記點，累積滿七點，終生不得再駕駛列車。另將建立賞罰分明文化，讓努力的員工也能獲一定回饋。

台鐵局也提到，高鐵當前日漸成長旅運人次跟不上運能，未來也將瞄準「高鐵很擠」商機，於西部支援中短途路網，包括辦理高鐵彰化站接駁計畫，強化雙鐵轉乘擴大服務等，雙鐵有競有合。

台鐵局表示，公司成立後將更明確定位其運輸市場，包括強化東西部幹線中長程城際運輸（台北-台東、台北-高雄）、跨線運輸（台中-花蓮、台南-台東），加強西部幹線區域通勤運輸等。

台鐵 高鐵 台東

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