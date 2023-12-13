大巨蛋停車場光復南路出入口 有條件開放

亞錦賽在台北大巨蛋落幕，未來四萬觀眾席將分階段開放，恐有交通或人潮疏散安全疑慮。北市議會昨有條件通過開放光復南路段出入口，要求若造成塞車或大巨蛋體育賽事未達百分之五十，得解約或不續約。遠雄表示，契約條件變更要雙方合議，該案屬代辦路型改善工程，通過都審、環評，也未違反用途，但尊重各方意見。

遠雄規畫大巨蛋在光復南路、逸仙路及菸廠路開三個車輛進出口，但相關停車場目前仍在申請營業登記，目前大巨蛋停車場僅逸仙路可進出，光復南路段出入口涉及公有地，須經議會審查。

北市府議會工務委員會昨天審查有條件通過，後續將進大會二讀；議員要求規畫配套，若停等車隊溢出車道，造成交通壅塞，或大巨蛋體育賽事未達一半，得解約或不續約。

工務委員會第一召集人陳政忠強調，體育賽事未達百分之五十，要請副市長辦公室提前督導防範，萬一走到解約或不續約問題，須先充分討論入口及通道改變會不會影響市民交通便利。

北市交通局表示，遠雄和北市府都有監視攝影監控出入口車流，若出現壅塞，會封該車道，導引到其他出入口。