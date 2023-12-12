機師工會指十年減薪一成 長榮航空：9年來月薪加薪近10萬

桃園市機師職業工會今天表示，長榮航空飛行員2011年以來實質減薪逾10％，導致國籍機師人力流失近一成，長榮航空為填補人力與違法仲介串連大量引進外籍機師，更涉影響飛航安全等重大議題。對此，長榮航空今晚發出聲明，針對機師工會多次之不實中傷及指控，長榮航空再次籲請機師工會自制，切勿踰越法令以免自誤。

長榮航空指出，除了2021年因疫情因素外，長榮航空每年均進行年度調薪，工會說法顯非事實。針對機師薪資福利，長榮航空向來依據主客觀環境因素及整體營運狀況定期檢視，自2011年至目前為止，除2021年因全球疫情因素外，每年均進行年度調薪。此外，於2016年進行結構調薪，2018年更與機師工會針對多項薪資福利達成協議（如：增設起落飛安獎金）；2023年再次進行結構調薪外，亦調整外站津貼10%。

以正機師為例，自2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼與外站津貼。工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，公司深感遺憾。長榮航空上周與機師工會會面時，亦針對明（2024）年之薪資結構及外站津貼充分說明調整方向及作法，並將於年底前公告實施。

長榮航空基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。

長榮航空強調，機師工會提到六起地安事件，其中三起事件分別發生在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場，皆因其他外籍航空或地勤公司作業人員的人為疏失而所造成，長榮航空已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償；另外三件則為長榮航太一起、長榮航勤二起地安事件，兩家公司均已採行積極的改善措施，以避免事件再次發生。