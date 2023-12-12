好天氣再見了！冷空氣一波未平一波起 這天起兩波報到降溫下探13度

冷空氣一波未平一波又起，中央氣象署指出，明各地溫度約18度，東北部有局部短暫雨。周四至周五，天氣回穩溫度也回升。周六另波冷氣團南下，周日清晨最冷，中部以北下探13度；下周二另波冷氣團影響，氣溫再降。

中央氣象署預報員趙竑指出，明天東北季風影響，各地低溫約18至21度，白天北部22至23度，其他地區24至28度；基隆北海岸、東部、大台北山區東側局部短暫雨。

周四至周五，東北季風減弱，氣溫回升，各地普遍高溫26至29度，感受溫暖微熱；水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部有零星飄雨的機會。周五較溫暖，留意清晨中部以北及馬祖，易有局部霧或低雲影響能見度。

趙竑說，周六鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；周日受大陸冷氣團影響，預估清晨低溫中部以北、東北部地區13至14度，其他地區15至18度，迎風面北部、東半部地區整天陰雨綿綿，高溫回升不明顯，感受濕冷，中南部為多雲到晴，能看到陽光，高溫能來到21到25度，早晚冷白天感受舒適。

他提醒，周六風力漸增，尤其下半天到周日清晨風力最強，沿海及空曠地區有機會出現9至10級以上強陣風，沿海浪高有機會來到4米左右。

下周一大陸冷氣團稍減弱，各地溫度稍回升2至3度，北部及東北部天氣仍偏涼，其他地區屬於早晚偏涼；水氣縮減，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

趙竑說，下周二，另波一大陸冷氣團南下，氣溫再降，北部、東北部較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周四，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。後期冷空氣強度，有較大不確定，仍待觀察。