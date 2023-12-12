機師控減薪釀罷工投票 長榮航空駁「9年月薪加近10萬」

長榮航空機師控訴2011年以來實質減薪逾10％，以及為填補人力長榮航空與違法仲介串連大量引進外籍機師，今天宣示醞釀罷工，預計2周內、年底前正式舉行罷工投票。長榮航空反駁，除了2021年因疫情因素外，每年均年度調薪，說法非事實，誤導大眾；以正機師為例，2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼、外站津貼。

長榮航空晚間聲明指出，對於機師薪資福利，向來依據主客觀環境因素、整體營運狀況定期檢視，自2011年至目前，除2021年因全球疫情因素，每年均年度調薪。此外，2016年進行結構調薪，2018年更與機師工會對多項薪資福利達成協議，如增設起落飛安獎金。2023年再次進行結構調薪，亦調整外站津貼10%。

長榮航空強調，以正機師為例，自2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼與外站津貼。工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，深感遺憾。

長榮航空表示，上周與機師工會會面時，亦針對2024年薪資結構、外站津貼，充分說明調整方向及作法，並將於年底前公告實施。

另外，基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。

長榮航空指出，有關機師工會提到六起地安事件，其中三起事件分別發生在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場，皆因其他外籍航空或地勤公司作業人員的人為疏失而所造成，長榮航空已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償；另三件則為長榮航太一起、長榮航勤二起地安事件，兩家公司均已採行積極的改善措施，以避免事件再次發生。

長榮航空強調，機師工會多次不實中傷及指控，再次籲請機師工會自制，切勿踰越法令以免自誤。