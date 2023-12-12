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北榮完成百例重粒子治療 造福癌友與馬偕簽署轉介合作
台北榮總完成重粒子癌症治療100例，初期成效令人驚艷。爲讓更多癌症患者可以獲得良好治療，台北榮總與馬偕醫院兩家醫學中心強強聯手，今日由北榮院長陳威明與馬偕院長張文瀚，共同簽訂合作意向書，雙方展開深化合作關係，內容初步包含重粒子轉介合作、雙向綠色通道建立及特殊醫療技術交流等。
馬偕醫院深耕台灣醫療超過140年，在台北、淡水、新竹、台東都設有院區，多年來對偏遠和弱勢族群關懷，包括小金門、蘭嶼、綠島，及2001年起承接「新竹尖石鄉IDS計畫」等，是醫界學習的典範。
北榮院長陳威明說，北榮有桃園、新竹、員山、蘇澳、鳳林、玉里、台東等7家分院，同屬醫療資源缺乏的偏遠地區，北榮2005年起承作「金門地區IDS計畫」；兩家醫學中心有諸多相似之處。
馬偕精神是「寧願燒盡，不願朽壞」，就是「焚而不燬」的利他思維，與台北榮總秉持「視病猶親、追求卓越」的無私服務理念相契合。陳威明指出，未來強化雙方在新竹、台東等地區醫療合作，共同照顧偏鄉弱勢的民眾，串聯淡水、金山、萬里等地區廊帶醫療，建構更完整的轉診模式，攜手共同照護民眾健康。
台北榮總完成重粒子癌症治療100例，初期成效令人驚艷，對於胰臟癌、攝護腺癌、肺癌、肝癌、骨肉癌、頭頸癌、婦科癌症等疾病的治療，超過預期目標。未來對於需要接受重粒子放射治療的病人，也會透過合作模式轉介治療，讓更多病人受惠，充分利用資源。
陳威明上任時，共提出「五好」，其中第五好「與人共好」，台北榮總會和其他醫療體系密切合作，以國家隊的概念一起為台灣醫療打拼，此次能與同屬醫學中心層級的馬偕醫院建立實質的合作關係，陳威明特以「榮春馬鳴、馬蹄榮歸」八字，紀念台北榮總和馬偕醫院醫療體系於今日簽署合作協議，期待透過雙方的深化合作，讓更多病人享受到高品質的醫療服務。
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