快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北榮完成百例重粒子治療 造福癌友與馬偕簽署轉介合作

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮院長陳威明（左）與馬偕院長張文瀚（右），共同簽訂合作意向書，內容初步包含重粒子轉介合作。圖／台北榮總提供
北榮院長陳威明（左）與馬偕院長張文瀚（右），共同簽訂合作意向書，內容初步包含重粒子轉介合作。圖／台北榮總提供

台北榮總完成重粒子癌症治療100例，初期成效令人驚艷。爲讓更多癌症患者可以獲得良好治療，台北榮總與馬偕醫院兩家醫學中心強強聯手，今日由北榮院長陳威明與馬偕院長張文瀚，共同簽訂合作意向書，雙方展開深化合作關係，內容初步包含重粒子轉介合作、雙向綠色通道建立及特殊醫療技術交流等。

馬偕醫院深耕台灣醫療超過140年，在台北、淡水、新竹、台東都設有院區，多年來對偏遠和弱勢族群關懷，包括小金門、蘭嶼、綠島，及2001年起承接「新竹尖石鄉IDS計畫」等，是醫界學習的典範。

北榮院長陳威明說，北榮有桃園、新竹、員山、蘇澳、鳳林、玉里、台東等7家分院，同屬醫療資源缺乏的偏遠地區，北榮2005年起承作「金門地區IDS計畫」；兩家醫學中心有諸多相似之處。

馬偕精神是「寧願燒盡，不願朽壞」，就是「焚而不燬」的利他思維，與台北榮總秉持「視病猶親、追求卓越」的無私服務理念相契合。陳威明指出，未來強化雙方在新竹、台東等地區醫療合作，共同照顧偏鄉弱勢的民眾，串聯淡水、金山、萬里等地區廊帶醫療，建構更完整的轉診模式，攜手共同照護民眾健康。

台北榮總完成重粒子癌症治療100例，初期成效令人驚艷，對於胰臟癌、攝護腺癌、肺癌、肝癌、骨肉癌、頭頸癌、婦科癌症等疾病的治療，超過預期目標。未來對於需要接受重粒子放射治療的病人，也會透過合作模式轉介治療，讓更多病人受惠，充分利用資源。

陳威明上任時，共提出「五好」，其中第五好「與人共好」，台北榮總會和其他醫療體系密切合作，以國家隊的概念一起為台灣醫療打拼，此次能與同屬醫學中心層級的馬偕醫院建立實質的合作關係，陳威明特以「榮春馬鳴、馬蹄榮歸」八字，紀念台北榮總和馬偕醫院醫療體系於今日簽署合作協議，期待透過雙方的深化合作，讓更多病人享受到高品質的醫療服務。

北榮院長陳威明（前排左三）與馬偕院長張文瀚（前排右三），共同簽訂合作意向書，內容初步包含重粒子轉介合作。圖／台北榮總提供
北榮院長陳威明（前排左三）與馬偕院長張文瀚（前排右三），共同簽訂合作意向書，內容初步包含重粒子轉介合作。圖／台北榮總提供

榮總 癌症治療

延伸閱讀

北榮重粒子治療助百名癌症患者！院長感動：一切付出都值得了

亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會議 陳威明分享生物性重建技術

相關新聞

好天氣再見了！冷空氣一波未平一波起 這天起兩波報到降溫下探13度

冷空氣一波未平一波又起，中央氣象署指出，明各地溫度約18度，東北部有局部短暫雨。周四至周五，天氣回穩溫度也回升。周六另波...

上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

停飛5年的中國南方航空高雄至武漢航班，上周四才在高雄小港機場宣布，現卻傳出航班將於12/14至明年1/11取消，只飛一周...

機師控減薪釀罷工投票 長榮航空駁「9年月薪加近10萬」

長榮航空機師控訴2011年以來實質減薪逾10％，以及為填補人力長榮航空與違法仲介串連大量引進外籍機師，今天宣示醞釀罷工，...

酒後牽車是酒駕？ 律師曝2派判決：避免發生奇葩車禍

每逢年末，聚餐、尾牙、春酒，還有新年吃團圓飯等活動陸續到來，有時大家會飲酒助興，但須注意勿貪圖一時方便酒後開車。一名網友近日分享關於酒駕的見聞，他在網路上看到影片，得知酒後牽機車也都算酒駕，不禁直呼「大震撼！！」

獨／太會忍搞到「完蛋」！國中生下體痛強忍3天 就醫發現整顆變黑原因曝光

忍到「完蛋」！高雄一名14歲國中生，日前突然覺得左側睪丸很痛，他自認可以忍受，直到3天後，疼痛都未改善才就醫，經醫師安排...

中正紀念堂取消吸菸區…外界籲修法「公園、文化場所全禁菸」 國健署回應

中正紀念堂今起取消吸菸區，並設有禁菸告示。外界要求菸害防制法應規範設置吸菸區，國健署表示，該處吸菸區原位於樹叢中，且必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。