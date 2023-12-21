Johnnie Walker黑牌攜手7-ELEVEN CITY PRIMA 潮流威士忌碰撞最講究的精品咖啡 跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年12月，引領全球威士忌不斷前進的Johnnie Walker與 CITY PRIMA精品咖啡，兩大品牌強強聯手，於全台7-ELEVEN CITY PRIMA門市限量推出全新聯名調飲─「精品微醺威士忌拿鐵」，可品嚐最潮「Johnnie Walker黑牌威士忌」與為極致而生「CITY PRIMA」精品拿鐵驚喜碰撞，完美搭配激盪出絕妙風味，微醺組合價NT$189。精選自衣索比亞耶加雪菲產區的CITY PRIMA精品咖啡豆，皆由咖啡品質鑑定師團隊採用市場少見日曬與水洗處理法精製，佐以中度烘焙，且符合CQI咖啡品質評鑑風味超過80分以上，獨特花香和柑橘味與綿密奶香完美融合，在寒冷的冬天來上一杯，更同時享受Johnnie Walker經典黑牌賦予CITY PRIMA精品咖啡更深層的香醇微醺魅力，咖啡撲鼻而來的佛手柑及奶油糖的甜感香氣，倘佯在Johnnie Walker黑牌蘇格蘭威士忌尾韻迷人的香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味之中，酒香四溢，令人回味無窮，潮流威士忌與高品質精品咖啡的驚喜碰撞，混搭出今年冬天必喝的潮黑微醺飲品首選！

「精品微醺威士忌拿鐵」搭配的Johnnie Walker黑牌 (50ml) 共有三種建議調配比例，可因應個人喜好及心情，找出專屬於自己的絕妙平衡，隨時隨地享受微醺咖啡時光。在自帶佛手柑與奶油糖香氣的CITY PRIMA精品拿鐵中加入1/4瓶(12.5ml, 含酒精4g )的Johnnie Walker黑牌，尾韻一抹香甜煙燻威士忌風味在口中意猶未盡，帶來畫龍點睛的效果；加入並半瓶 (25ml, 含酒精8g ) 能激盪出更明顯的蜂蜜、香草與肉桂等多層次風味，與香濃拿鐵的奶香完美交融，是午後享受微放鬆時刻的好夥伴；若想品嚐更豐富的威士忌風味，不妨試試加入整瓶(50ml, 含酒精16g )的Johnnie Walker黑牌，輕輕啜飲之際，黑牌飽滿的水果、葡萄乾與煙燻風味瞬間綻放在口中，不僅能喝到拿鐵的醇厚口感，也讓整杯飲品提升至更具豐富層次的味蕾饗宴，微醺幸福感就此縈繞在感官之間！

自2023年12月13日起至2024年2月6日，凡至全台7-ELEVEN CITY PRIMA門市購買「精品微醺威士忌拿鐵」，即可獲得隨杯提供的約翰走路經典杯塞一枚 (隨機色)，將品牌經典邁步向前的紳士形象以創新3D方式呈現。除了黑、藍經典色外，更祭出隱藏版驚喜色，期待懂得品味質感生活的您一同揭曉隱藏版的神秘面紗。為此次聯名特別設計的杯身和杯套，以潮黑碰撞為概念、帶出經典藍黑配色，杯身側面更放上第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫QR Code，以 「跨越極限、永續前行、夢想 KEEP WALKING」為主題，鼓勵每個人都勇敢追求夢想。這個冬天，放鬆小憩時刻就選擇時下最潮威士忌Johnnie Walker黑牌攜手CITY PRIMA的強勢跨界聯名「精品微醺威士忌拿鐵」，享受最高品質的冬日微醺時光！

*禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒

*DIAGEO提倡理性飲酒，貼心提醒請依照法規標示警語。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

精品微醺威士忌拿鐵組合

酒精濃度: ≦40%，消費者可自行調整

建議售價:NT$189

精選自衣索比亞耶加雪菲產區的咖啡與綿密奶香，完美交融在Johnnie Walker經典黑牌賦予的香醇微醺魅力之中，不僅能喝到拿鐵的醇厚口感，撲鼻而來的馥郁果香，誘人香草甜味包裹著太妃糖與辛香氣息，倘佯在尾韻迷人的煙燻風味之中，酒香四溢，令人回味無窮。

【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】