打造全人照護有效降住院率 健保署明年第二季擴大試辦

衛福部健保署為提升山地離島民眾就醫照顧，去年創全國之先，將花蓮縣秀林鄉列為「全人整合照護執行方案」（簡稱全人方案）試辦地區。健保署長石崇良說，全人照護方案為建立完整個案管理系統，醫療人員在民眾就醫時，整合安排健康促進、預防保健或社區照護服務，預計明年最快第二季擴大試辦計畫，初步希望增加3至5個山地地區，提供民眾全人照護。

石崇良今南下至花蓮縣秀林鄉視察「全人整合照護」。石崇良說，民國88年起推動全國50個山地、離島辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)」，特別是花東地處偏遠，兩縣共有10個IDS施行地區。花蓮縣秀林鄉IDS計畫，於民國93年起由花蓮慈濟醫院承接，去年更偕同秀林鄉衛生所及鄰近院所，將秀林IDS計畫升級列為全人方案試辦地區。

「花蓮縣秀林鄉於當地就醫者，達7800多人，很不容易照顧。」石崇良說，藉由在地具有能量的醫療院，包括秀林鄉衛生所、花蓮慈濟醫院提供全人照顧服務，該計畫為期3年，今年邁入第二年，成效相當不錯，預計明年第二季擴大試辦計畫，由醫院向健保署提出申請，並經過審核後執行，目前服務於桃園市復興區的林口長庚醫院、嘉義縣大埔鄉的大林慈濟醫院，積極表達投入意願。

秀林鄉全人照顧計畫共有三項創舉。第一、論人計酬：秀林縣以人作為單位提供醫療等服務 ，與一個病、一個病看病不同，且不只是提供醫療服務，更融入醫療保健，從預防保健、復健、復能及居家安寧的全人、全程照顧。

第二、醫療與公共衛生結合：不同於傳統醫療服務，衛生所、衛生室互相合作，除提供初級照護外，更加入公共衛生，提升預防保健、健康促進、復健、復能及居家安寧，緩和醫療等，配合花蓮慈濟醫院的慈善、人文關懷的照顧模式。如今新冠疫情平緩，今年後疫情時代，世界衛生組織（WHO）呼籲各國投入更多醫療資源，因應未來不同的挑戰。

第三、資訊整合歸人、歸戶，以往偏鄉地區醫師需要開很多視窗，如健保署、國健署等醫療，公共衛生，讓健康管理做的更好、更為前進，如一般縣市老人注射流感疫苗施打率約為7成至7成5，但秀林鄉高達8成7，讓感染症、肺炎住院人數下降，減少家屬及病患。

花蓮慈濟醫院副院長陳星助說，全人方案去年上路後，統計發現，爲病人經投入大量篩檢，雖然讓門診量上升1.1%，但住院下降7.6%，總醫療費用從2021年的43億多，下降至去年42億多元，降幅達2.5%。其中，以高風險門診費用降低24.7%最多，而住院費用以低風險患者降低27.3%最多。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，秀林鄉資訊整合歸人、歸戶，於新冠肺炎疫情期間，發揮很大的功效，可以即時找到患者加以治療，並達到零死亡率的成績。健保署東區業務組長黃兆杰說，花蓮慈濟醫院具完整醫療團隊、資訊系統設置等，健保署積極鼓勵、協助該院提出升級計畫，造就秀林鄉首推的全人方案，歷經2年的努力，明顯看到居民整體健康照護品質往上提升。

「過得平凡就好，平時也沒有在吃東西。」病友張先生分享，中風後身體衰弱，又沒有家人照顧，平日以泡麵果腹，造成營養不良已達肌少症。張先生於秀林衛生所接受花蓮慈濟醫院提供的老人醫學科及衰弱高齡整合性專科門診，經醫療團隊評估給予營養、復健指導、慈濟志工定期關懷、安排課程及由營養師設計的午餐服務，大幅改善病情，心情也開朗許多，內心十分感恩。

秀林鄉衛生所主任田惠文說，如病友張先生未加入全人照護前，衛生所僅能給予衛教，加入計畫後，經花蓮慈濟醫院於營養、復健等方面，才能進一步提供協助，讓民眾獲得更好的醫療照護。

田惠文是公費醫師，當初到秀林鄉服務時發下宏願，期待提升東部地區偏鄉醫療品質，她說，起初受地理環境的限制及醫療資源有限下，常感到心有餘而力不足，如今在所有合作團隊共同付出下，打造出秀林鄉全人、全戶、全隊、全程及全健康的「五全照護」里程碑。