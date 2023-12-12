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中正紀念堂設吸菸區惹議 立委：公眾場合可禁菸但要做1件事

聯合報／ 記者江婉儀李成蔭／新北即時報導
藝人邰智源批砍樹設吸煙區風波，中正紀念堂回應，砍樹是移除遭褐根病感染的樹木，吸菸區則是依法設立且設置多年。但「吸菸區」告示牌今天被移除，中正紀念堂管理處人員也在原本吸煙區的桌面貼禁菸貼紙，並擺上禁菸告示，今起全面禁菸，違者最高罰1萬。記者林俊良／攝影
藝人邰智源批砍樹設吸煙區風波，中正紀念堂回應，砍樹是移除遭褐根病感染的樹木，吸菸區則是依法設立且設置多年。但「吸菸區」告示牌今天被移除，中正紀念堂管理處人員也在原本吸煙區的桌面貼禁菸貼紙，並擺上禁菸告示，今起全面禁菸，違者最高罰1萬。記者林俊良／攝影

國立中正紀念堂設吸菸區引發討論，有立委認為，公眾場合可以全面禁菸，但還是要兼顧吸菸者需求，設置吸菸空間；另有立委表示，執法端應開放警察取締，不能只讓衛生局人員做，會讓執法難度太高。

立委林德福過去也有抽菸，但在菸害防制法上路後就戒菸。林德福表示，他戒菸最少15年，身為立法者要以身作則。他認為，法規上已經很完整，最困難的部分是執法不易，現在都要求衛生局人員到場執法，但人數不多，也無法時刻在現場，就跟當初抓噪音車，只能靠環保局人員，難度很高。

林德福表示，既然有立法，就要好好執行，應開放警察也可以取締，像現在警察也可對噪音取締開單，可以加強這部分，另外，也可參考酒駕模式，對於累犯者，可以考慮公布姓名跟照片，法規不是放著當裝飾，要發揮作用，不能讓人漠視法條。

立委張宏陸說，他認為公眾場所是可以全面禁菸，但像中正紀念堂這種地點，會吸引到很多觀光客，現在來台旅遊除了日韓，還有很多東南亞遊客，應該要像觀光飯店一樣，做負壓式的空間，提供有吸菸需求的旅客一個環境，兼顧雙方需求。

立委羅明才指出，他本身不抽菸，但也長期關注菸害防制相關議題。至於有關吸菸區的部分，既然菸害防制法已有相關規定，那麼不論公部門或私人處所要設置吸菸區，在合法合規的情況下也無不可。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

林德福 羅明才 張宏陸 中正紀念堂 抽菸 禁菸 警察

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