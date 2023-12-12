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18年來首例瘧疾死亡！男從奈及利亞返台發病第6天過世 醫籲出國前做1事

中央社／ 台北12日電
國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。情境示意圖。圖／Ingimage
國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。情境示意圖。圖／Ingimage

國內新增18年來首例瘧疾死亡，50多歲男訪非洲前未服瘧疾預防用藥，回台後發病死亡。防出國染病，醫師盧佳文說，可提前1個月到旅遊醫學門診諮詢是否需預防性用藥或打疫苗。

衛生福利部疾病管制署今天公布國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例。個案為50多歲本國籍男性，10月中旬至11月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥；入境後發燒就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，且已具重症跡象，經通報檢驗於12月1日確診染惡性瘧，於發病第6天瘧疾併發腦病變及敗血性休克亡。

台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長、家庭醫學部主治醫師盧佳文說明，目前瘧疾有相關疫苗正在研發，但還沒有被美國食品藥物管理局（FDA）認可，台灣也不是高危險流行區，因此是到高風險地區如非洲等，須提早使用預防用藥。

盧佳文指出，常用瘧疾藥物共有4種，依種類不同須每天或每週用藥1次，服用方式都是前往疫區前服用2個劑量，且離開後還要使用1到4週不等時間；相關副作用多是腸胃道症狀，且因有提早開始在台灣服用，若有不適可盡快回診諮詢。

元旦、寒假將至，民眾可能出國旅遊。盧佳文說，旅遊醫學門診是重要諮詢管道，尤其是要到疾病流行高風險地區，建議提早2週到1個月以上前往門診諮詢，提早了解前往地區相關疾病風險，提早接受預防用藥並接種疫苗；此外，到當地也要持續注意戴口罩、勤洗手、小心防蚊，旅遊後有疑似症狀要盡快就醫，並主動告知旅遊史。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內今年截至12月11日共計5例瘧疾，均為境外移入，較2020至2022年同期高，但低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前（2014到2019年）同期；分別為4例外國籍及1例本國籍，年齡介於20多歲至50多歲，檢出病原體分別為間日瘧3例及惡性瘧2例，感染國家為衣索比亞2例、象牙海岸、印度及奈及利亞各1例。

防疫醫師林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊，叮咬人類而傳染，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；國內今年5例境外移入個案，除今天公布的1例死亡外，其餘4例都是輕症，可經過藥物治療恢復，確診、治療到康復約花7天時間；但若是感染惡性瘧，併發重症致死機率就較高，呼籲前往疫區旅客務必注意。

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