快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

和泰大金獲「健康職場永續卓越獎」殊榮 企業永續經營關鍵在員工

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
和泰大金持續推動職場健康與安全，深信身心健康平安是美好人生的基礎，而員工健康安全是企業永續的基石。圖／和泰大金提供
和泰大金持續推動職場健康與安全，深信身心健康平安是美好人生的基礎，而員工健康安全是企業永續的基石。圖／和泰大金提供

為鼓勵持續推動職場健康促進工作，具有整體策略、系統性規劃且成效卓著，永續經營促進員工之身心社會健康的企業，衛生福利部國民健康署「112年全國績優健康職場暨優良推動人員成果發表會」中，和泰大金榮獲「健康職場永續卓越獎」殊榮，同時也是107年至今全台第4家獲獎的企業。

和泰大金推動職場健康與安全的初衷，源自於公司企業願景「創造美好人生 祥和社會」的理念，且深信身心健康平安是美好人生的基礎，而員工健康安全是企業永續的基石，因此，和泰興業美好人生的藍圖策略，由員工健康促進、職業安全衛生出發，並透過提供優質勞動條件、家庭照顧與支持、團體年金保障退休生活及積極社會參與等面向，攜手每一位員工共同形塑更美好的人生。

在美好人生的推動上，以員工為主體，擴及員眷，「員眷、員工、客戶、公司」共好正循環。在「職場健康安全管理」運作模式中，公司扮演「倡議者、使能者、資源與服務提供者、督導者」的角色，而將個人健康與安全的「責任」交還給員工，要求員工承擔起自主管理「擔當者」與「實行者」的責任，並且運用PDCA的循環式管理模式，持續優化、精進。

和泰興業成立已一甲子，始終堅守著「創造美好人生 祥和社會」的使命與願景，照顧員工是公司想做的事，更是公司的使命。在多年推行健康促進與安全的經驗中更發覺，唯有將健康與安全的意識深植到個人意識中，促使個人願意為自己的健康及安全負起責任並付諸行動，方能達到企業所期許的最佳健康狀態與工作安全，因此，秉持職場健康促進與安全「沒有最好，只有更好」的理念，透過不斷精進的推行策略，提升同仁健康與安全。建立以人為本的健康安全友善職場，才是企業面臨高齡化與少子化雙重衝擊下，留住人才、永續發展的最大關鍵。

和泰大金榮獲「健康職場永續卓越獎」殊榮。（左）衛福部國健署署長吳昭軍、（右）和泰興業總經理王玄郎。圖／和泰大金提供
和泰大金榮獲「健康職場永續卓越獎」殊榮。（左）衛福部國健署署長吳昭軍、（右）和泰興業總經理王玄郎。圖／和泰大金提供

職場 人生 願景

延伸閱讀

和泰車營收／11月229.86億元 創歷史同期新高

搶攻個性化車主改裝市場 和泰傳將引進Modellista專屬改裝套件

巨型老馬工作20年被送屠宰場 死裡逃生「天天一罐啤酒」爽過退休生活

yoxi移動公益幸福行動到台南 突破弱勢家庭交通障礙

相關新聞

羅一鈞示警！ 流感流行型別轉換不排除春節期間流行

流感雖然疫情下降，但流行型別逐漸轉換。疾管署發言人羅一鈞表示，目前A型流感有下降趨勢，B流則有增加趨勢，會觀察是否因為轉...

明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度...

F.I.R.阿沁妻子罹厭食症體重不到30公斤 醫師：親友需注意3件事

F.I.R.吉他手阿沁妻子「花花」李汶靜，昨自曝罹患厭食症，體重一度掉到只剩29公斤，並伴隨掉髮等現象。醫師指出，厭食症...

相隔18年再現 台商赴奈及利亞旅遊染惡性瘧疾死亡

疫後旅遊持續復甦，時序也將進入寒假及春節旅遊季節，疾管署今公布，18年來首次出現的境外移入瘧疾死亡病例，同時提醒民眾前往...

流感來得又快又猛！台中50多歲男得流感不到一周變重症

國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現2例流感併發重症個案，都沒打疫苗，其中一例為50幾歲男子有慢性心肺疾病...

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

台灣大哥大 和台灣之星 （台星）已於12月1日合併，不過合併近半個月來似乎不斷被部份用戶找出問題，像是「4G 用多少付多少 」的高CP方案，被網友發現竟然「一國三制」，用戶的合約 細節有些微不同，讓他們氣炸合約內容藏太多模稜兩可的空間了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。