和泰大金獲「健康職場永續卓越獎」殊榮 企業永續經營關鍵在員工

為鼓勵持續推動職場健康促進工作，具有整體策略、系統性規劃且成效卓著，永續經營促進員工之身心社會健康的企業，衛生福利部國民健康署「112年全國績優健康職場暨優良推動人員成果發表會」中，和泰大金榮獲「健康職場永續卓越獎」殊榮，同時也是107年至今全台第4家獲獎的企業。

和泰大金推動職場健康與安全的初衷，源自於公司企業願景「創造美好人生 祥和社會」的理念，且深信身心健康平安是美好人生的基礎，而員工健康安全是企業永續的基石，因此，和泰興業美好人生的藍圖策略，由員工健康促進、職業安全衛生出發，並透過提供優質勞動條件、家庭照顧與支持、團體年金保障退休生活及積極社會參與等面向，攜手每一位員工共同形塑更美好的人生。

在美好人生的推動上，以員工為主體，擴及員眷，「員眷、員工、客戶、公司」共好正循環。在「職場健康安全管理」運作模式中，公司扮演「倡議者、使能者、資源與服務提供者、督導者」的角色，而將個人健康與安全的「責任」交還給員工，要求員工承擔起自主管理「擔當者」與「實行者」的責任，並且運用PDCA的循環式管理模式，持續優化、精進。