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流感來得又快又猛！台中50多歲男得流感不到一周變重症

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影

國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現2例流感併發重症個案，都沒打疫苗，其中一例為50幾歲男子有慢性心肺疾病史，本月初陸續出現咳嗽、流鼻水、喘等症狀持續未改善，不到一周就送急診，就醫收治住院中。

依疾管署公告台中上周12月3日至12月9日類流感急門診就診人次分別為652、4973，仍處流行期，累計台中今年流感季以來，已有12例流感重症，含1例死亡個案。

台中市衛生局說明，上周新增2例流感重症個案，這2例尚未接種流感疫苗。2例新增流感併發重症個案分別為90幾歲及50幾歲男性，均有慢性心肺疾病史，分別於11月底、12月初陸續出現咳嗽、流鼻水、呼吸喘或全身無力、全身倦怠，因症狀持續未改善，至急診就醫收治住院中。現有3例流重確診個案，因有醫療照護需求住院中。

衛生局前年底設置文心森林公園接種站，由施勝桓診所承接，全年無休，服務長達430天、4.8萬人次；上個月18日重啟，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

衛生局呼籲，近期流感仍處於流行期，提醒符合公費流感疫苗接種對象盡速接種，並落實勤洗手、咳嗽禮節等防疫措施，出現不適盡速就醫，落實生病不上班、不上課在家休息，以維護自身及家人健康。台中市疫苗預約平台預約接種( https://reurl.cc/D3RddR )、至衛生局網站查詢或電洽各衛生所。

詹姓長者日前到台中文心森林公園接種站，一次接種13價肺鏈疫苗、新冠疫苗和高端流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
詹姓長者日前到台中文心森林公園接種站，一次接種13價肺鏈疫苗、新冠疫苗和高端流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
台中文心森林公園接種站日前疫苗接種打氣旺，大排長龍。圖／醫師施勝桓提供
台中文心森林公園接種站日前疫苗接種打氣旺，大排長龍。圖／醫師施勝桓提供
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台中文心森林公園接種站日前疫苗接種打氣旺，大排長龍。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 衛生局 台中市

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