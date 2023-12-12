流感來得又快又猛！台中50多歲男得流感不到一周變重症

國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現2例流感併發重症個案，都沒打疫苗，其中一例為50幾歲男子有慢性心肺疾病史，本月初陸續出現咳嗽、流鼻水、喘等症狀持續未改善，不到一周就送急診，就醫收治住院中。

依疾管署公告台中上周12月3日至12月9日類流感急門診就診人次分別為652、4973，仍處流行期，累計台中今年流感季以來，已有12例流感重症，含1例死亡個案。

台中市衛生局說明，上周新增2例流感重症個案，這2例尚未接種流感疫苗。2例新增流感併發重症個案分別為90幾歲及50幾歲男性，均有慢性心肺疾病史，分別於11月底、12月初陸續出現咳嗽、流鼻水、呼吸喘或全身無力、全身倦怠，因症狀持續未改善，至急診就醫收治住院中。現有3例流重確診個案，因有醫療照護需求住院中。

衛生局前年底設置文心森林公園接種站，由施勝桓診所承接，全年無休，服務長達430天、4.8萬人次；上個月18日重啟，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。