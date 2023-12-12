羅一鈞：惡性瘧疾併發腦病變未治療 死亡率直逼百分百

疾管署今公布1例感染瘧疾死亡案例，為2005年後首見。台大醫院旅遊醫學教育訓練中心執行長盧佳文表示，建議民眾出國前2至4周安排旅遊門診諮詢，並可查看疾管署網站的「國際旅遊處方箋」了解目的地的疾病流行情況。

防疫醫師林詠青說，瘧疾死亡個案為50多歲本國籍男性，今年10月中旬至11月下旬曾至奈及利亞，但未服用瘧疾預防用藥。我國雖然沒有瘧疾本土疫情，但是瘧疾潛伏期7至30天，如果旅客從疫區回國沒有注意身體狀況或是忽略旅遊史，診斷上恐怕比較困難。

瘧疾為感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧。疾管署發言人羅一鈞指出，其中最嚴重是惡性瘧；若併發腦性病變未治療，死亡率幾乎100％，即使有治療恐也有15到20％死亡率。

盧佳文說，前往瘧疾高風險的地區旅遊，例如非洲、南亞、中南美洲等，建議在旅行前諮詢醫師意見及取得預防用藥，並在旅行前、旅途中及返國後依照醫囑使用瘧疾預防藥物，旅行期間也應採行防蚊措施，以降低感染瘧疾的風險。