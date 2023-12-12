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北市戶外定點吸菸區上百處 陽明山國家公園設8定點最多
國立中正紀念堂設吸菸區引熱議，北市衛生局為引導民眾至戶外定點吸菸，截至今年8月已輔導119處有意設置戶外定點吸菸區的場所，包含17個吸菸亭共有206個戶外定點吸菸區，近期更新場所名單為3月27日。
陽明山國家公園設置8個戶外定點吸菸區最多，故宮博物院與浩然敬老院各4個，3個的有兒童新樂園入口處外、台北花市、台北車站周邊場域，2個為第一殯儀館、第二殯儀館、香堤廣場、光華數位新天地、市政大樓、台北市環境保護局北投垃圾焚化廠、國防部軍醫局、中國信託金融園區、世貿一館、北投機廠北投會館。
設有1個戶外定點吸菸區，包含國父紀念館、士林官邸公園、陽明山臻愛樓、大安區公所、台北市警察局大同分局與士林分局、國防部大直營區、台北花木批發市場、台北體育館；83個職場共135個不公開，提供員工使用。
至於吸菸亭，士林區公所、文山區公所、萬華區公所各1個，中正紀念堂2個、花博公園設有5個，以及台北市立聯合醫院中興院區2個，陽明院區、仁愛院區、忠孝院區、和平院區、松德院區各1個。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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