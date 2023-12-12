酒後牽車是酒駕？ 律師曝2派判決：避免發生奇葩車禍

每逢年末，聚餐、尾牙、春酒，還有新年吃團圓飯等活動陸續到來，有時大家會飲酒助興，但勿貪圖一時方便而酒後開車。一名網友近日分享關於酒駕的見聞，他在網路上看到影片，得知酒後牽機車也都算酒駕，不禁直呼「大震撼！！」

一名網友日前以「大震撼！！酒後牽機車也算酒駕」為題，在PTT八卦版上表示，自己刷到一些影片，內容描述酒後牽機車也都算是酒駕，因為根據駕駛的定義，無論有沒有發動引擎、使用引擎當動力，就算是用人力、獸力，只要移動就算是駕駛，是妥妥的酒駕。

原PO直呼「大震撼！！」，並指出雖然有少數判例屬於「啟動派」，也就是法官認為還是要啟動引擎才算是駕駛，人力牽車不算駕駛，但絕大多數判例都是牽車就算駕駛行為，而且連牽腳踏車都不行，雖然罰則沒有機車那麼重，但仍然要罰錢。

話題曝光後引發網友熱烈討論，有人回應：「這是避免漏洞吧！就像（酒駕駕駛）遠遠看到臨檢就先下車用牽的」、「會用牽的，絕對都是看到有警察之後才下車」，也有人分享：「這真的啊，我就被警察抓過，但沒開單」，也有不少搞笑詢問酒後「把腳踏車扛在肩上」、「推娃娃車」、「發動開冷氣睡車裡」是否也算違規。

針對「酒後牽車是不是酒駕」，律師雷皓明曾撰文表示，我國法院分成「不啟動派」與「啟動派」兩類判決，前者認為駕駛就是讓交通工具可以在路上移動的行為，即便引擎沒有啟動，只要有轉動方向盤或煞車，就構成駕駛行為；後者認為駕駛行為是指「汽機車發動引擎行駛」，或是「引擎已發動、保持隨時可控」的狀態，這時候才有處罰必要，因此如果引擎未發動、用人力牽車，就不算駕駛，也不構成酒駕。而在台灣，不啟動派的判決相對較多，因為法院的邏輯是「最大程度保護人民」，無論如何喝酒就是「連車都不要碰」，避免發生各種奇葩的車禍案件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康