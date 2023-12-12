小陽光巡迴畫展奇美醫院登場 籲支持臉部平權

陽光社會福利基金會每年舉辦小陽光畫作徵選，鼓勵未成年顏損及燒傷病友，今年首次舉辦巡迴畫展，今天起至16日在台南永康奇美醫院展出，盼更多民眾支持臉部平權社會價值。

奇美醫院今天在院內的2樓空橋空間舉辦「看見陽光，輝灑色彩」巡迴畫展開幕儀式，共展出17幅入選畫作，陽光基金會配合展期於現場提供互動活動，盼透過展覽讓民眾更了解每個小病友與眾不同的故事。

陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻致詞表示，「小陽光」是一群因先天疾病或燒燙傷意外，造成外觀或顏面損傷的孩子，成長過程中面對手術、復健和異樣眼光帶來諸多壓力與挑戰，小陽光畫作徵選活動每年設定不同主題，邀請燒傷顏損兒畫出他們的生活與夢想。

舒靜嫻指出，基金會每年把入選作品製成桌曆等義賣品，對這些小朋友的自信心及人際關係建立有很大幫助，今年在台灣輝瑞藥廠支持下，首度在北、中、南各一家醫院舉辦小陽光巡迴畫展，盼讓更多民眾認識小陽光們的勇氣，並支持臉部平權平等社會價值。

奇美醫院院長林宏榮代表院方贈送奇美博物館門票給參展作品作者，由舒靜嫻代表接受，林宏榮說，盼邀請這群小陽光藝術家到館藏豐富的奇美博物館參觀，並能感受更多社會關懷。

奇美醫院護理部燙傷中心副護理長杜雅惠表示，燒燙傷是兒童意外住院常見原因之一，且多數發生在居家環境中，奇美統計近10年收治住院案例，超過9成原因為熱液燙傷，呼籲家中有兒童的民眾應注意熱水、熱湯等擺放位置安全，避免意外發生。