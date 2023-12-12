恐再缺蛋？冷空氣加劇禽流感 陳駿季：釋出庫存進口蛋

日本近期連爆禽流感疫情，我國雲林蛋雞場也連續出現疫況，外界憂心今年3月缺蛋及黑市蛋價情況再現。農業部代理部長陳駿季今表示，9月已啟動禽流感防範專案，會積極增加檢測密度；營養午餐恢復使用液蛋後，有望帶動消費，目前國內雞蛋產量足夠，除非國內產能不夠才會考慮釋出庫存進口蛋。

陳駿季今出席「2023第三屆國家農業科學獎頒獎表揚典禮」，會後接受採訪時表示，冬天是禽流感好發季節，根據氣象預報下周才會變冷，從國外案例來看，第一波冷空氣下來後禽流感情況才會增加。

陳駿季指出，我國9月起啟動禽流感防範專案，進行主被動監測，從禽流感周圍環境進行候鳥監測，並在高風險場域，也就是候鳥飛行的路徑加強周遭環境監測；針對養禽場部分也啟動生物安全防範措施，禽場周遭若有用黑網遮住，候鳥的排遺較不易進入至禽場內，強調會積極增加檢測密度，也呼籲養禽場注重生物安全作為。

蛋價部分，陳駿季說，從3月缺蛋時學到經驗，現在有進口液蛋庫存，上月國內雞蛋產能已恢復，業者也自主產能庫存，後續市場需求增加後，會以國內庫存優先釋出，進口液蛋庫存則不會輕易釋出，除非疫情嚴峻，導致國內雞蛋無法滿足消費者需求，才會釋出進口液蛋提供加工業者使用。

至於是否會有專案進口雞蛋，陳駿季表示，專案進口雞蛋是要維持適當庫存水位，因應禽流感不確定性，導致國內雞蛋的供應額度。目前庫存有2個蛋源，第一是國內雞蛋，若產能足夠甚至有多，就會進入庫存；第二是原先進口的雞蛋。

陳駿季強調，整體的雞蛋庫存並非全由畜產會或公部門集中管理，國內雞蛋是業者自己庫存，農業部會充分掌握業者的庫存量，有需要的話業者會自行調節，而畜產會掌握的進口雞蛋庫存不會輕易釋出，一定是國內生產不夠才會考慮。