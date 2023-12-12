周海媚「血小板低下老毛病」醫:紅斑狼瘡最怕攻擊3器官

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，昨日傳出離世傳言，但目前未有人證實，周海媚多年被爆遭紅斑狼瘡折磨，不過周海媚早在2021年就親口駁斥罹病傳言，僅說是「血小板偏低老毛病」。醫師表示，血小板低下是紅斑性狼瘡患者中，最令人擔憂的症狀之一，可能皮膚容易瘀青，嚴重則會流鼻血、腦出血、內臟出血，患者務必積極接受治療，控制疾病。

周海媚過去上節目的訪談，表示自己從10幾歲時，就有血小板低下的問題，最嚴重的情況就是昏倒被送醫，也因此自己很常滿身都是瘀青。而軍事微博博主發文則tag周海媚寫下，「最新狀況是血小板偏低老毛病犯了，暈倒北京順義家中，家人送醫急救，目前已度過危險期」。

新北巿立土城醫院長、兒童免疫風濕科主治醫師黃璟隆表示，人體中紅血球、白血球、血小板是3個相當重要的血球，會造成低下的原因有兩種，第一種是骨髓製造不足，造成「再生不良性貧血」，導致血小板過低；第二種則是迫害過多，免疫系統不明原因自我抗體攻擊血小板，即使血小板生成很多，但還是會被抗體破壞掉，而紅斑性狼瘡屬於後者。

「最怕免疫系統攻擊3個器官，大腦、腎臟、血小板。」黃璟隆指出，自體免疫系統若攻擊大腦，會造腦炎、腦病變，有時導致精神狀況；攻擊腎臟，最造成嚴重發炎、腎衰竭；若攻擊血小板，就會導致凝血功能異常，容易出血、皮膚瘀青，嚴重可能會流鼻血不止，甚至腦出血、內臟出血等等；有時也有蝴蝶斑、禿頭、心臟疾病問題。

對紅斑性狼瘡的病友來說，與疾病共處相當重要。黃璟隆說，因為抗體過多導致的血小板低下，治療上會使用類固醇、免疫抑制劑治療，近年來標靶藥物、生物製劑也愈來愈多，但對病人來說治療之路仍相當辛苦，最重要的仍是接受疾病，並尋求正確治療。

黃璟隆表示，臨床上希望能夠減少病患類固醇的使用，使用過多患者容易出現水牛肩、月亮臉、白內障、骨質疏鬆等狀況，以前許多患者疾病控制不佳，許多腎衰竭的個案，但經過這幾年的努力，10年存活率已達到9成，治療上也愈加導向生物製劑，但價格較高，通常健保傳統治療無效才能夠給付，目前僅2成患者可使用。