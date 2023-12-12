快訊

侯友宜端「6-12歲國家顧」政見 課輔免學費、延時間

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年9月21日國1南向349.4公里事故。圖／高公局提供
今年9月21日國1南向349.4公里事故。圖／高公局提供

根據交通部高速公路局統計，截至今年11月，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜至清晨時段（晚間10點至清晨6點），占比高達45%，進一步分析肇事因素多有恍神分心、注意力不集中甚至疲勞駕駛情形，元旦連續假期（12月30日至2024年1月1日）將至，呼籲用路人開車上路前務必養足精神。

高公局表示，今年11月發生的6件死亡事故就有5件發生於深夜至清晨，經探究肇事因素，多有恍神分心、注意力不集中甚至疲勞駕駛之情形，如11月8日凌晨2點26分國道1號南向1輛小貨車因恍神分心追撞前方油罐車。至於9月21日晚間國道1號南向1輛聯結車恍神分心，追撞前方小客車，再往前連環推撞另1輛大貨車及2輛聯結車，造成1死4傷；

高公局指出，人體因生理時鐘影響，於夜間通常心跳較緩慢放鬆，對外界的感知與反應較遲緩，常有昏昏欲睡、難以集中精神的情形；此外，剛用餐完畢、服用藥物（如感冒藥）也可能導致昏沉嗜睡，於該狀態下駕駛車輛可能無法對突發狀況即時應變，導致行車危險。為保障行車安全。

高公局呼籲，行車前養足精神，確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；夜間、剛用餐完、服用藥物後若有開車需求，應更加謹慎，隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。

高公局也說，為疏導元旦假期大量車潮，於首日（12月30日）清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺等南向入口，凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林等南向入口；第2日（12月31日）清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇、坪林等南向入口。針對北向車流，則於連假第2、3日（12月31日至1月1日）中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱等北向入口。另連假第2、3日下午1點至晚間6點於國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等北向入口實施高乘載管制。

恍神 國道 元旦

延伸閱讀

施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

台電承包商疏失釀7車碰撞1死4傷 高公局：施工未核准也無通報

國7路線優化微調惹議 陳其邁︰與高公局協商降地方衝擊

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

相關新聞

明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度...

國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

根據交通部高速公路局統計，截至今年11月，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜至清晨時段（晚間10點至清晨...

台鐵票價凍結28年要凍解 台鐵公司董事會見分曉

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，凍漲28年的票價，成為追求永續經營不得不面對的關卡。台鐵局表示，目前尚無調整票價方案，待...

獨／邰智源批砍樹設吸菸區風波 中正紀念堂今起全面禁菸

藝人邰智源昨批，全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂樹木砍了、設吸菸區，直呼可笑且荒唐。中正紀念堂回應，砍...

長榮航空機師不滿減薪擬罷工 2周內發起投票

桃園市機師職業工會今天表示，長榮航空飛行員2011年以來實質減薪逾10％，導致國籍機師人力流失近一成，長榮航空為填補人力...

真的要冷了！賈新興：下周強烈大陸冷氣團來襲苗栗以北恐8度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，台北到了12月氣溫還超過30度，不少民眾覺得一點都不像冬天，但17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。