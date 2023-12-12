國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

根據交通部高速公路局統計，截至今年11月，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜至清晨時段（晚間10點至清晨6點），占比高達45%，進一步分析肇事因素多有恍神分心、注意力不集中甚至疲勞駕駛情形，元旦連續假期（12月30日至2024年1月1日）將至，呼籲用路人開車上路前務必養足精神。

高公局表示，今年11月發生的6件死亡事故就有5件發生於深夜至清晨，經探究肇事因素，多有恍神分心、注意力不集中甚至疲勞駕駛之情形，如11月8日凌晨2點26分國道1號南向1輛小貨車因恍神分心追撞前方油罐車。至於9月21日晚間國道1號南向1輛聯結車恍神分心，追撞前方小客車，再往前連環推撞另1輛大貨車及2輛聯結車，造成1死4傷；

高公局指出，人體因生理時鐘影響，於夜間通常心跳較緩慢放鬆，對外界的感知與反應較遲緩，常有昏昏欲睡、難以集中精神的情形；此外，剛用餐完畢、服用藥物（如感冒藥）也可能導致昏沉嗜睡，於該狀態下駕駛車輛可能無法對突發狀況即時應變，導致行車危險。為保障行車安全。

高公局呼籲，行車前養足精神，確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；夜間、剛用餐完、服用藥物後若有開車需求，應更加謹慎，隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。

高公局也說，為疏導元旦假期大量車潮，於首日（12月30日）清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺等南向入口，凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林等南向入口；第2日（12月31日）清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇、坪林等南向入口。針對北向車流，則於連假第2、3日（12月31日至1月1日）中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱等北向入口。另連假第2、3日下午1點至晚間6點於國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等北向入口實施高乘載管制。