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不只台鐵女站長轉調觀光署 這些單位員工也投件商調

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署長周永暉表示，地方政府、國土管理署、工程會、鐵道局及台鐵局都有來投件商調。記者周湘芸／攝影
觀光署長周永暉表示，地方政府、國土管理署、工程會、鐵道局及台鐵局都有來投件商調。記者周湘芸／攝影

台鐵明年元旦公司化，外界憂人力出走，估有846名員工申請轉調其他單位，其中，台北車站首位女站長胡詠芝已確定明年轉調交通部觀光署擔任科長。觀光署長周永暉今出席觀光產業數位轉型博覽會受訪透露，整編過程有非常多單位來遞件，包括地方政府、國土管理署、工程會、鐵道局及台鐵局都有人來投件。

觀光署今年9月15日升格，除了調整內部組織也擴增人力，其中，胡詠芝已確定明年轉調觀光署，引發討論。周永暉今受訪表示，觀光署成立後完成整體建置，多了一個旅宿組，也增加資訊室，同時國際組跟旅行業組都增加2個科，整編過程中都是採公開評選，也有非常多單位來遞件，包括地方政府、國土管理署、工程會、鐵道局及台鐵局。

周永暉指出，在徵審過程中會按照一般行政作業進行商調，商調後擇期來報到。在交通部所屬單位的商調是比較常態，跨部會商調也透過網路平台吸引很多人投件，對於大家的職場生涯規劃都會尊重當事人決定。

另外，針對旅宿業缺工盼爭取聘用外籍移工，周永暉也說，旅宿是旅遊非常重要課題，留宿才能培養在地經濟，現在旅宿業有缺工現象，觀光署已鼓勵本籍勞工還有中高齡的二次就業方案，也收到勞動部希望再補充資料，現在由旅宿組整理相關資料跟數據，會再報到勞動部進行第二階段的專家審查會議，會盡快把資料整理好送到勞動部。

觀光署 周永暉 勞動部

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