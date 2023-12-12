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台鐵票價凍結28年要凍解 台鐵公司董事會見分曉

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，凍漲28年的票價，成為追求永續經營不得不面對的關卡。台鐵局表示，目前尚無調整票價方案，待台鐵公司成立，評估屆時社會情勢後，估明年初才會研擬提出。

除了票價議題外，台鐵如何落實安全改革，也是一大考驗。台鐵局坦言，藏拙不報是長年窠臼，調整組織「有頭有腳」符合公司治理，是未來重要方向；從最上端來說，未來台鐵公司董事會將建立安全管理委員會，所有安全計畫、相隔政策及考核等，都得呈報委員會。

在中層組織調整來說，因長年分散運工機電，有疊床架屋及各自為政問題。台鐵局指出，公司化後，除了正式編制由總經理對口的營運安全處，處底下也北、中、南、東設立4個營業處，分別都配有安全科，若有要事發生，即能加快應變速度。

至於人力流失問題，台鐵內部兩個工會評估明年初將掀離退潮，估2000至3000人離職。台鐵局則強調，近期經詳確統計，申請明年1至6月退離人數為978人，包括行車關鍵人力374人，如含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等，以及站務、行政人員等其它人力604人。

台鐵局表示，預估明年月前總申請優退離人數不超過1300人，包括積極研擬加速鐵路特考報到訓練、提早辦理台鐵公司從業人員甄試、招募進用部分工時人力等六大人力遴補措施，所謂3000人離退潮「絕對不是事實」。

台鐵 票價 工時

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