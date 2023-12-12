快訊

侯友宜端「6-12歲國家顧」政見 課輔免學費、延時間

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長期憋尿小心尿道感染 甚至引發死亡風險敗血症

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義32歲上班族王姓女子，因工作繁忙長期憋尿，反覆發生排尿灼痛、頻尿但尿量少情形，令她困擾不己；中榮灣橋分院傳統醫學科中醫師唐佑任提醒，這是女性常發生的泌尿道感染，建議不要長期憋尿，調整作息，可適度攝取蔓越莓、健康醋、茶等，過了1個多月，泌尿道感染的情況大有改善，不再反覆發生。

醫師唐佑任表示，如果持續憋尿或衛生習慣不加以調整，症狀就會反覆發生，一直服用藥物卻無法根治痊癒，除了影響日常生活、社交、睡眠，嚴重還會演變成有死亡風險的敗血症、急性腎盂腎炎或造成洗腎，所以泌尿道感染對於老年人、女性、免疫力不佳者或小嬰兒都不可不慎。

唐佑任表示，大部份造成女性泌尿道感染的原因，多半是不常喝水、經常憋尿或便秘，當膀胱過度膨脹，內部壓力上升，使表皮細胞外的保護膜受到破壞，一旦細菌侵入很容易造成膀胱發炎，過度擴張的直腸頻頻壓迫膀胱和盆底肌，造成間歇性排尿，而尿道外括約肌收縮時，又造成尿液逆流回膀胱，使大腸桿菌等腸道細菌過度繁殖，造成泌尿道感染，所以排便、排尿時的清潔衛生，以及人體本身免疫力強弱和共生菌的有無，就是預防泌尿道感染的關鍵。

唐表示，中醫的扶正祛邪思想，能針對不同體質提升人體正氣，也能透過清利溼熱等方式，徹底清除病原，降低反覆感染發生的機會，除了能減少抗生素的使用時間，對於抗藥性和副作用能有效降低。

常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯或是防己黃耆湯，另外一種保健茶飲為黃耆3錢，車前草、玉米鬚、金錢草各5錢、水5碗，加水1000cc大火煮開後，再小火煮5～10分鐘即可當茶飲用，則可以化濕去濁，避免尿液瀦留在膀胱和提升泌尿道黏膜免疫力，讓泌尿道感染高風險的患者能夠減少發病的機率。

唐佑任建議，女性民眾，可多食用蔓越莓，其成份含有有青花素，可有效防止大腸桿菌黏著在泌尿道內側，使得引發泌尿道感染的細菌會比較容易隨尿液被排出體外，此外，藍莓、葡萄柚汁、健康醋、茶葉及維他命C，則富含丹寧酸也具有尿液酸化的作用，可以讓尿液酸化(pH<8)而保護泌尿道細胞，多服用這類水果或果汁飲品當作食療，也是個健康無副作用的選擇；歡迎各位有相關困擾的病患前往傳統醫學科，讓中醫師根據望聞問切的資訊，開立最適合的中藥來治療疾病。

台中榮總嘉義灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。圖／台中榮總嘉義分院提供

醫師 中醫 醫學

延伸閱讀

如何用「吃」的趕走壞情緒？補充4大快樂營養素 早晚必喝1飲品

如何用「吃」的趕走壞情緒？補充4大快樂營養素 早晚必喝1飲品

影／北竿1老嫗疑新冠確診引發敗血症 海巡馳援後送南竿

影／北竿1老嫗疑新冠確診引發敗血症 海巡馳援後送南竿

相關新聞

明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度...

國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

根據交通部高速公路局統計，截至今年11月，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜至清晨時段（晚間10點至清晨...

台鐵票價凍結28年要凍解 台鐵公司董事會見分曉

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，凍漲28年的票價，成為追求永續經營不得不面對的關卡。台鐵局表示，目前尚無調整票價方案，待...

獨／邰智源批砍樹設吸菸區風波 中正紀念堂今起全面禁菸

藝人邰智源昨批，全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂樹木砍了、設吸菸區，直呼可笑且荒唐。中正紀念堂回應，砍...

長榮航空機師不滿減薪擬罷工 2周內發起投票

桃園市機師職業工會今天表示，長榮航空飛行員2011年以來實質減薪逾10％，導致國籍機師人力流失近一成，長榮航空為填補人力...

真的要冷了！賈新興：下周強烈大陸冷氣團來襲苗栗以北恐8度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，台北到了12月氣溫還超過30度，不少民眾覺得一點都不像冬天，但17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。