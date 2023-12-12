長期憋尿小心尿道感染 甚至引發死亡風險敗血症

嘉義32歲上班族王姓女子，因工作繁忙長期憋尿，反覆發生排尿灼痛、頻尿但尿量少情形，令她困擾不己；中榮灣橋分院傳統醫學科中醫師唐佑任提醒，這是女性常發生的泌尿道感染，建議不要長期憋尿，調整作息，可適度攝取蔓越莓、健康醋、茶等，過了1個多月，泌尿道感染的情況大有改善，不再反覆發生。

醫師唐佑任表示，如果持續憋尿或衛生習慣不加以調整，症狀就會反覆發生，一直服用藥物卻無法根治痊癒，除了影響日常生活、社交、睡眠，嚴重還會演變成有死亡風險的敗血症、急性腎盂腎炎或造成洗腎，所以泌尿道感染對於老年人、女性、免疫力不佳者或小嬰兒都不可不慎。

唐佑任表示，大部份造成女性泌尿道感染的原因，多半是不常喝水、經常憋尿或便秘，當膀胱過度膨脹，內部壓力上升，使表皮細胞外的保護膜受到破壞，一旦細菌侵入很容易造成膀胱發炎，過度擴張的直腸頻頻壓迫膀胱和盆底肌，造成間歇性排尿，而尿道外括約肌收縮時，又造成尿液逆流回膀胱，使大腸桿菌等腸道細菌過度繁殖，造成泌尿道感染，所以排便、排尿時的清潔衛生，以及人體本身免疫力強弱和共生菌的有無，就是預防泌尿道感染的關鍵。

唐表示，中醫的扶正祛邪思想，能針對不同體質提升人體正氣，也能透過清利溼熱等方式，徹底清除病原，降低反覆感染發生的機會，除了能減少抗生素的使用時間，對於抗藥性和副作用能有效降低。

常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯或是防己黃耆湯，另外一種保健茶飲為黃耆3錢，車前草、玉米鬚、金錢草各5錢、水5碗，加水1000cc大火煮開後，再小火煮5～10分鐘即可當茶飲用，則可以化濕去濁，避免尿液瀦留在膀胱和提升泌尿道黏膜免疫力，讓泌尿道感染高風險的患者能夠減少發病的機率。