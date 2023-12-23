得獎常勝軍百齡罈推「新．老饕 百饗時光」 點燃全台喝威風潮！

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百齡罈品酩體驗活動推出至今，已獲得破百間餐廳認同，規模盛大宛如嘉年華！ 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自古以來，美好的餐酒搭配總能替歡聚時光加溫。獲得348面獎牌殊榮的百齡罈，盛大集結全台燒肉、火鍋、居酒屋餐廳推出「新．老饕百饗時光」品酩體驗活動，至今已獲得破百間餐廳認同，以最完美的餐酒搭配，全面點燃「喝威風潮」！

調和工藝王者百齡罈 燃起全台「喝威風潮」！

曾受英國維多利亞女王欽點，擁有調和工藝王者之稱的百齡罈，以時光淬煉美好，從1827年創立以來即收穫無數榮耀，至今累積348面獎牌，成為全歐洲最暢銷的蘇格蘭威士忌品牌之一。旗下的百齡罈17年更是得獎常勝軍，在眾多競爭激烈的國際競賽中，連續13年獲得國際各大烈酒競賽金獎殊榮肯定。

「新．老饕百饗時光」嚴選全台名店，「明燒肉」是為高雄著名精品燒肉，活體海鮮割烹料理凝聚海味，最適宜搭配百齡罈17年，能讓豐沛的鮮味更加立體有層次。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「新．老饕百饗時光」合作餐廳即表示：「就算初次品飲威士忌的人，也能輕易領略百齡罈17年的魅力。」百齡罈17年的滑順口感、柔順綿密的蜂蜜甜香與香草氣息、淡雅的煙燻尾韻，總是能在餐桌上征服人心，帶來令消費者驚艷的餐酒體驗。更有餐廳觀察：「多數台灣人聚餐首選並非威士忌，但品酩體驗後，完全打破消費者過去的選酒習慣，將百齡罈17年納入用餐酒飲的第一選擇。」足見百齡罈17年的無窮魅力，正在全台各地燃起「喝威風潮」！

「台中川原癡燒肉」以對燒肉的堅持著稱，猶如百齡罈創立近兩百年仍對酒質擁有非凡堅持、勾勒味蕾源源不絕的馥郁饗宴，獲得眾多威士忌行家推崇。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以時光慢淬的藝術 老饕：顛覆餐酒搭體驗

不僅獲得名店認同，老饕們也驚豔於百齡罈17年帶來的味蕾饗宴，「品酩百齡罈17年後意外地發現它濃郁的橡木和雪莉香味，在用餐體驗上增添了層次變化，第一次感覺到酒飲的加入能讓餐點更加分，完全顛覆了我之前聚餐選酒的想像。」

「一鷺炭燒鳥工房」以最嚴苛的職人精神要求食材與火侯，搭配17年的馥郁層次，讓饕客大讚：「完全顛覆過往歡聚的用餐體驗」。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歡聚首選百齡罈17年 細膩功夫翻轉味覺饗宴

充滿歡騰氣氛的燒烤店、居酒屋，一向是台灣人熱愛的聚餐場所。此次「新．老饕百饗時光」嚴選的餐廳，皆以精緻著稱，無論是肉品的選擇、炭火的挑選、火侯的掌握，無一細節不展現職人的細膩功夫。

「炭黔燒肉」以融合法餐的呈現方式，為燒肉店帶來更多可能性。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進到由職人親自燒烤的居酒屋，最享受的，莫過於在烤爐上看著逐漸收乾的渾厚松阪豬串、軟嫩雞肉，金黃可口極了！「松阪豬的油脂豐厚，油潤帶脆的口感，特別適合用百齡罈17年的香草、微微青蘋果香氣息綜合，彼此達到美妙的平衡，誰也不搶走誰的鋒頭。而雞肉雖沒有豐厚油脂，但絲絲肌理與炭火炙過的焦香，更能吸附醇厚酒液，吃起來十分過癮，最後在舌尖轉化出非常淡然、悠長的煙燻尾韻，次次品飲都能有新感受。」

高雄「藝居酒屋」以新鮮食材揮灑出創意料理，「松葉蟹甲羅燒」底層有馥郁的蟹膏，恰好百齡罈17年的蜂蜜甜香能強化海鮮的甜味，讓口感不僅濃郁，更能縈繞於鼻腔久久不絕。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而在充滿肉質野性魅力的燒肉店，三五好友相聚尤其適合百齡罈17年的陪伴。要知道，火烤海鮮的極致鮮甜，仰賴於職人的俐落烤功，如同百齡罈醇美的酒液，需仰賴調酒師的細膩敏銳與品牌百年如一日的堅持，才能成就完美調和工藝。「當海鮮在嘴中綻放出鮮甜甘美，加上百齡罈17年的絕妙香草氣息，就能將豐沛的海味，慢慢地解構出一股十分深邃的煙燻尾韻、修飾的富有層次。」

「青杉燒肉」以緊緻鮮美的海鮮，點綴上百齡罈17年的香草氣息，展現出海鮮最完美姿態，如同百齡罈完美調和工藝，總能深深擄獲老饕的心。 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「新．老饕百饗時光」美食地圖，千萬別錯過這場延燒全台的「喝威風潮」！ 圖／百齡罈 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搶先體驗「喝威風潮」！ 348面獎牌殊榮 等你來嘗試

歡聚是享受、熱愛生活的見證！「新．老饕百饗時光」集結全台餐廳名店，以美饌鍋物、精緻燒烤、特色居酒屋，打造絕不容錯過的美食饗宴。只要在活動期間（12/15至1/28）到指定店家消費，即能品飲受到王室欽點、累積國際大賽348面獎牌榮耀的威士忌百齡罈，品嘗風靡的全台喝威風潮！

「新．老饕百饗時光」美食地圖，千萬別錯過這場延燒全台的「喝威風潮」！ 圖／百齡罈 提供

「新．老饕百饗時光」美食地圖，千萬別錯過這場延燒全台的「喝威風潮」！ 圖／百齡罈 提供

「新．老饕百饗時光」

活動時間：2023.12.15-2024.01.28

活動辦法：至指定餐廳內用，並加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號，即可獲得百齡罈17年品酩機會，一同體驗時光淬煉、顛覆過往歡聚的餐酒體驗。

了解更多活動詳情：https://www.mirrormedia.mg/campaigns/ballantines2023Q4/index.html

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