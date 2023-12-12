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醒來噴嚏打不停 醫教你這5招告別鼻子氣象台

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
按摩鼻翼兩側迎香穴，有助於鼻子暢通。記者吳慧芬／翻攝
按摩鼻翼兩側迎香穴，有助於鼻子暢通。記者吳慧芬／翻攝

天氣變冷，有人過敏體質一起休就打噴嚏，打到頭昏眼花，鼻涕眼淚直流，要到中午才會慢慢停止，對此中醫師建議，過敏體質者，起床前先在被窩裡動一動，起身後先穿暖衣服，然後喝杯溫熱開水，之後將雙手摩擦生熱後，在鼻翼周圍按摩20下，長期下來，可大幅緩解過敏性鼻炎症狀。

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，這些鼻過敏的症狀，主要是接觸到過敏原，刺激人體產生免疫反應，常見如塵蹣、黴菌孢子、花粉等。其次是自律神經功能異常，引發副交感神經反射，造成血管通透性增加，引起鼻子過敏，例如突來的冷空氣、溫差變化，情緒改變、異常氣味等。

患者經常鼻塞、噴嚏、流鼻水、鼻子癢、眼睛癢等，嚴重時還會頭暈、注意力不集中、記憶力減退和無法安穩入睡，不但妨礙工作和課業，可能還會影響情緒，且鼻腔反覆發炎會增加呼吸道病菌感染的機率。

戴滋慧表示，過敏性鼻炎患者作息要注意保暖，尤其早晨起床前先在被窩裡動一動，起床後穿好衣服先喝杯溫熱開水，並可以按摩迎香穴，來保持鼻子通暢，方法是將雙手摩擦發熱後，在鼻翼周圍按摩20下。

此外，戴滋慧表示，過敏性鼻炎患者平日要少喝生冷飲料或吃涼性蔬果，如椰子、西瓜、白菜、白蘿蔔等。窗簾和寢具，可使用抗過敏防蟎床組，每兩周清洗一次，也可搭配使用除濕機或空氣清淨機，將控制濕度在55-65%，防止黴菌滋生及塵蟎繁殖。

戴滋慧表示，中醫稱過敏性鼻炎為「鼻鼽(ㄑㄧㄡˊ)」，病因主要是脾肺氣虛，又因風寒濕邪侵襲，而使肺經受寒所致，在保健上，也可透過每日飲用溫熱的防敏茶飲，調整過敏體質，其中藥材使用黃耆來大補肺氣，抵抗過敏原的刺激；白朮來健脾燥濕，止鼻水，增強腸胃免疫功能；防風來溫散風邪，提升人體抗菌能力；枸杞、紅棗來補益肝腎，穩定自律神經，幫助呼吸道抵抗溫差變化，該院中醫科有用高壓煎煮鍋來熬煮成即飲藥液，平日只要冷藏保存，起床後溫熱即可飲用。

鼻過敏可透過中醫診療調整體質改善症狀。記者吳慧芬／翻攝
鼻過敏可透過中醫診療調整體質改善症狀。記者吳慧芬／翻攝
中醫防敏茶飲使用高壓煎煮鍋熬煮成即飲包，隔水加熱後即可飲用。記者吳慧芬／翻攝
中醫防敏茶飲使用高壓煎煮鍋熬煮成即飲包，隔水加熱後即可飲用。記者吳慧芬／翻攝

中醫 患者 按摩

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