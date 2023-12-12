醒來噴嚏打不停 醫教你這5招告別鼻子氣象台

天氣變冷，有人過敏體質一起休就打噴嚏，打到頭昏眼花，鼻涕眼淚直流，要到中午才會慢慢停止，對此中醫師建議，過敏體質者，起床前先在被窩裡動一動，起身後先穿暖衣服，然後喝杯溫熱開水，之後將雙手摩擦生熱後，在鼻翼周圍按摩20下，長期下來，可大幅緩解過敏性鼻炎症狀。

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，這些鼻過敏的症狀，主要是接觸到過敏原，刺激人體產生免疫反應，常見如塵蹣、黴菌孢子、花粉等。其次是自律神經功能異常，引發副交感神經反射，造成血管通透性增加，引起鼻子過敏，例如突來的冷空氣、溫差變化，情緒改變、異常氣味等。

患者經常鼻塞、噴嚏、流鼻水、鼻子癢、眼睛癢等，嚴重時還會頭暈、注意力不集中、記憶力減退和無法安穩入睡，不但妨礙工作和課業，可能還會影響情緒，且鼻腔反覆發炎會增加呼吸道病菌感染的機率。

戴滋慧表示，過敏性鼻炎患者作息要注意保暖，尤其早晨起床前先在被窩裡動一動，起床後穿好衣服先喝杯溫熱開水，並可以按摩迎香穴，來保持鼻子通暢，方法是將雙手摩擦發熱後，在鼻翼周圍按摩20下。

此外，戴滋慧表示，過敏性鼻炎患者平日要少喝生冷飲料或吃涼性蔬果，如椰子、西瓜、白菜、白蘿蔔等。窗簾和寢具，可使用抗過敏防蟎床組，每兩周清洗一次，也可搭配使用除濕機或空氣清淨機，將控制濕度在55-65%，防止黴菌滋生及塵蟎繁殖。