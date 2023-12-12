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真的要冷了！賈新興：下周強烈大陸冷氣團來襲苗栗以北恐8度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周六到下周二有2波冷空氣，氣溫下降轉涼。本報資料照片
周六到下周二有2波冷空氣，氣溫下降轉涼。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，台北到了12月氣溫還超過30度，不少民眾覺得一點都不像冬天，但17日到21日受大陸冷空氣影響，真的要冷了。下周二（19日）午後至下周三（20日）這波冷空氣可能屬強烈大陸冷氣團，20日深夜受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，苗栗以北要留意8度或以下低溫，台北氣象站有接近10度上下低溫機率。

未來10天天氣，賈新興指出，明天中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，14日至15日各地為晴到多雲的天氣。

最近有兩波冷空氣，賈新興說，周六（16日)至下周一（18日）中午前受大陸冷氣團影響，台北有機會14度，周六新竹以北及宜花有局部短暫雨，下周日北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨，下周一東北角及宜蘭仍有零星短暫雨。

賈新興指出，下周二午後至下周三這波冷空氣可能是強烈大陸冷氣團，下周二午後至下周三清晨，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。 下周三午後至下周四天氣轉乾，北海岸至東北角及宜蘭為多雲的天氣，其它地區晴到多雲。

他指出，下周三深夜受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，苗栗以北要留意8度或以下低溫，台北氣象站有接近10度上下低溫機率，北部超過3千公尺高山有機會下雪。

賈新興也說，展期資料顯示，12月底至明年1月16日北部及東北部降雨仍有偏多趨勢，中南部水氣相對也偏多。但後期預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

冷氣團 賈新興 宜蘭

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