冷空氣一波比一波強 天氣風險：周六低溫恐12度下周三挑戰10度

天氣風險公司天氣分師柯聿寧指出，今鋒面通過後短暫轉涼，本周可把握周四、五偏暖好天氣。周六起冷空氣一波比一波強，北部市區低溫有機會降至12-13度左右，可能達到強烈大陸冷氣團等級，下周三低溫挑戰10度。

柯聿寧指出，昨深夜到今清晨受鋒面尾端通過影響，北部西北側局部降雨，凌晨中部也有一點短暫雨，中南部山區今也可能有零星降雨。白天東北季風增強，配合部分華南雲系通過，北部仍維持陰雨，全日都比較濕涼，高溫約22度以下，傍晚到明日清晨降雨逐漸減少，不過低溫逐漸降低，預估市區低溫約18度，中南部整體溫度略較昨天降1-2度，影響不大。

柯聿寧指出，明白天東北季風逐漸轉為偏東風，大台北西側有機會較早見到陽光，預估白天高溫有機會回到23-24度。周四到周五轉為偏東到偏南風環境，各地明顯回暖，清晨受海峽背風環流影響，西半部有霧或低雲出現機率，加上本地汙染物濃度較高，可能混合形成霾害，能見度不佳。

下波天氣變化是周六，柯聿寧指出，凌晨鋒面通過後冷空氣南下，南下幅度大，配合華南雲系東移，北部明顯轉為濕，第一波低溫約落在周六晚間到下周日清晨，北部市區低溫有機會降至12-13度，可能達強烈大陸冷氣團等級；中南部因雲量也增多，白天高溫下降較多，下周日高溫僅21-23度，低溫約13-15度，也明顯轉涼。

柯聿寧指出，下周一到下周二上半天稍有變化，模式預報出現冷空氣及華南雲系間小空檔，預期這段時間溫度將回升一些，降雨也會減少，不過預計北部溫度仍在15-19度。

下周二下半天北方有新一波微弱鋒面通過，柯聿寧指出，北部再轉為陰雨天氣，且鋒面後方冷空氣又更強，低溫有機會再降到11-12度，下周三水氣減少轉為乾冷型態，西半部夜間配合輻射冷卻作用，清晨可能有10度左右低溫，但模式預報上冷空氣強度還在變動。