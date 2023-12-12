失智照顧／避免失智被詐騙 3招防淪肥羊

台灣的詐騙案中，六十五歲以上的被害人較去年同期增加百分之廿點六五；除了針對不特定對象詐騙的詐欺案，家中長輩要小心「金融剝削」，尤其是失智者容易遭身邊親友詐騙。

富邦人壽法律事務部律師陳力瑄說，「金融剝削」是指其他個人（包含受託人及照護者）透過詐欺、非法、未經授權或不當行為剝奪他人之利益、資源及財產，以獲取個人收益。而加害人多數是認識的人，因為看準長輩資產豐富，且獨居、失智或不自覺判斷能力減退，取得信任後，慢慢騙取退休金、當人頭帳戶，甚至抵押、過戶房產。

陳力瑄提醒，失智者容易被騙，家屬可透過聯合徵信中心辦理「金融註記」，讓之後的申請案無法通過，可防範被冒名或是不法操作。另外，「輔助宣告」和「監護宣告」是失智長輩的保險傘，兩種方式是以當事人的行為能力及精神障礙程度作區分。

輔助宣告屬於「限制行為能力人」，長輩認知程度比一般人還要弱，需要輔助人來幫助受輔助宣告人處理事情，例如消費借貸、訴訟行為等等，都要經過輔助人的同意才生效。

監護宣告則是保護「無行為能力人」，由監護人成為法定代理人，執行受監護宣告人的生活、護養療治及財產管理。

陳力瑄強調，聲請輔助或監護宣告都需由醫師提供失智診斷證明，家屬平常多留意觀察長輩是否有異常行為，像是頻繁討論投資理財、購物行為改變、接到電話緊張慌亂等，及早進行檢測評估。若完全不知道當事人失智，等到上了法院之後才要做醫療鑑定與宣告，保住老本已經來不及。