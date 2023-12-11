瘦瘦筆、降糖尿病藥的差別在哪？ 醫師：後者為救命藥

減重瘦身效果超強，「瘦瘦筆」成為不少名媛貴婦的最愛，事實上，該藥物研發目的為控制血糖，但減重效果顯著，以致讓外界劃錯重點。台北市立聯合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師廖國盟表示，「瘦瘦筆」與糖尿病藥物的成分雖差不多，但不能劃上等號，後者用來控血糖、降低血管疾病風險，可說是「救命藥」。

廖國盟表示，GLP-1 RAs為腸泌素，為人體腸道自然分泌的荷爾蒙，可協助胰島素分泌，抑制升醣素，進而控制血糖。另外，腸泌素具有抑制胃排空的作用，產生飽足感，就不會感到飢餓，另可降低食欲，藉此有效降低體重。

廖國盟說，腸泌素為相當特殊的荷爾蒙，分泌至人體後，幾分鐘內就被代謝，且濃度偏低。經過醫藥界研發，透過基因工程修飾，將代謝時間從幾分鐘延長至七天，而濃度增加十倍，達到有效控糖、降低體重等雙重效果。

GLP-1 RAs問世後，後續臨床試驗眾多，廖國盟表示，目前研究證實，具有護心、顧腎等效果，在預防腦中風上，擁有研發潛力，甚至在失智症、阿茲海默症等神經退化疾病上，初步發現，也有不錯的預防作用。

此外，注射腸泌素後，體重控制，降低脂肪，腰圍變小，連帶也減少脂肪肝，並改善睡眠呼吸中止症，提高睡眠品質，廖國盟說，「腸泌素對於健康的好處，可說是遍及全身」。

正因新型降血糖藥物療效超乎預期，這也讓糖尿病治療不再只著重於血糖控制，美國糖尿病學會(ADA)/歐洲糖尿病研究學會(EASD)最新治療指引指出，2023年邁向去階層化時代，治療時應共同評估「控糖、體重控制、有益於心血管疾病及心血管風險因子」等四大面向。

因為藥費高於傳統降血糖藥物，目前健保給付相對嚴格，必須罹患過腦中風、心肌梗塞（裝過心導管、心臟血管支架），且糖化血色素大於七，或使用其他降血糖藥物半年以上，醣化血色素仍大於八點五，符合這兩大資格其中一項，才會給付。

值得注意的是，GLP-1 RAs在台灣取得肥胖（瘦瘦筆）、二型糖尿病治療等兩種適應症，兩者主成分皆類似，但著重機轉及適應症皆不相同。廖國盟表示，對於需要血糖控制、降低心血管疾病風險及體重降低的二型糖尿病患者而言，GLP-1 RAs為救命藥，與「瘦瘦筆」之間不可劃上等號。

臨床觀察，使用GLP-1 RAs來控制體重，約在半年至一年就會遇到撞牆期，再者，這類藥物副作用為噁心、嘔吐，廖國盟建議，想瘦身者務必在醫師評估下用藥，以確保健康。

此外，最新治療指引建議，糖友如符合「55歲以上與兩項風險因子如肥胖、高血壓、吸菸、高血脂與蛋白尿」或「已確定的動脈粥狀硬化心血管疾病」，即可使用GLP-1 RAs，或SGLT2i作為一線治療。

SGLT2i抑制劑（sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors）是新一代口服降血糖藥，透過抑制腎臟回收尿液中的葡萄糖，讓糖分經由小便排出體外，進而達到降血糖效果。此外，透過減少腎絲球壓力等機轉，達到保護腎臟效果。

廖國盟指出，近幾年來，醫界將GLP-1 RAs、SGLT2i喻為兩大首席藥物，兩者作用機轉不同，一針劑、一口服，均能有效控糖、降低糖化血色素，前者適用於肥胖、曾罹患腦中風、心肌梗塞、糖化血色素偏高的糖友，至於後者，則適用於心衰竭、慢性腎臟疾病等糖友，各有其優點。