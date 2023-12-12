台鐵公司化／安全淪口號 前員工曝虛驚事件不斷

歷經兩次重大事故，政府欲透過公司化，徹底翻轉台鐵長期醬缸文化下不安全的組織。然而台鐵公司董事會下雖設置「安全管理委員會」，國內外專家都認為公司化不是安全的萬靈丹；若安全無法落實在組織意識中，依舊是紙上談兵、淪為口號。就如普悠瑪號事故後，台鐵至今仍有卅五項改善建議未解除列管，且大小「虛驚事件」還是不斷。

今年八月來台交流、協助ＪＲ西日本改革的日本關西大學名譽教授安部誠治，在「借鏡ＪＲ西日本推動安全改革專題研討會」中提醒，企業應了解疏失背後的原因與事實，台鐵要讓員工意識到組織問題、思考問題，在組織中深耕安全相關意識，主動維護安全，是台鐵公司必須面對的第一大難題。

「安全不易衡量，它既是組織文化也是紀律，員工必須打從心底認同、不斷改進。」交通部前部長賀陳旦也直言，安全得靠長時間累積，而非上課、提供設備就能達到目標。

當台鐵於三年內發生兩次重大事故，急須透過改革強化安全，台鐵導入並由第三方評鑑安全管理系統（ＳＭＳ），也不斷強調會落實風險管理的ＰＤＣＡ步驟，台鐵前年仍發生六一六件行車異常事件，未達安全績效指標。

「我還是覺得很危險。」一名不具名的台鐵退休員工向本報透露，台鐵近年仍發生許多未發生事故、但有潛在風險的「虛驚事件」，讓他膽戰心驚。

太魯閣號事故罹難者家屬陳鵬年參與隸屬交通部的「外部監督台鐵安全改革委員會」，協助台鐵內部稽核，但他觀察事故至今，台鐵組織疊床架屋，橫向縱向聯繫嚴重失靈，卻屢對外標榜「齊心協力．勇於改革」，格外諷刺。

陳鵬年的觀察，與國民黨立委魯明哲十一月初於立院質詢拿出的資料不謀而合。魯明哲當時提到，二○一八年發生普悠瑪事故後，政院核定一四四項改善事項，仍有卅五建議仍未改善，直言交通部不僅沒追查、指導改善，反而放著一起爛。

當台鐵局與台鐵工會不斷強調「安全」，甚至在公司化設置條例中納入安全管理委員會，北中南東分區營業處各設置營業安全科，對照台鐵於事故後的改革方向與進度，格外令外界擔憂。

賀陳旦認為，由學者、專家與台鐵主管組成的委員會，負責運行安全政策諮詢、建議，但若台鐵董事會無法建立制度完善、就事論事的組織與文化，透過績效與考核實現管理制度時，恐怕不易建構更安全的環境，「安全管理委員會要想清楚，一定要玩真的」，他語重心長地說。