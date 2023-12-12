聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司化／人力大逃亡 工會估逾2千人將離退

聯合報／ 記者周彥妤楊竣傑周湘芸／台北報導
台鐵公司掛牌後將面臨嚴重人力缺口，申請離退的行車關鍵人力占一成，恐造成安全隱憂。記者杜建重／攝影
台鐵公司掛牌後將面臨嚴重人力缺口，申請離退的行車關鍵人力占一成，恐造成安全隱憂。記者杜建重／攝影

台鐵公司尚未成立，台鐵工會已預估明年恐有兩千至三千人退、離，其中甚至高達一成是行車安全關鍵人力。未料在台鐵離退潮湧現、衝擊安全與營運之際，台鐵局去年二月舉辦記者會、力捧介紹的台北車站百年來首位女站長胡詠芝，卻在改制前商調到交通部觀光署，台鐵不僅失了「面子」，對人力問題無疑也是記警鐘。

台灣鐵道暨國土規劃學會分析，胡詠芝商調案對公司化前夕的台鐵，免不了加劇內部矛盾，更凸顯台鐵搶人、留人，竟搶不過交通部自己人，對內不易撫平紛擾，遑論日後得對外和其他企業搶才，將是一大考驗。

事實上，不少中高階主管、「有經驗者」都有離去念頭。台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇就指出，台鐵有八四六人申請轉調，因受五年以上年資等限制，今年截至十月成功商調者，包含胡詠芝為七人。

進一步分析台鐵局人力缺口，由於公司成立後六個月，台鐵員工可以申請優惠退、離；截至十月底，申請明年一至六月退離人數為九七八人。台鐵企業工會與產業工會則統計，明年恐有兩千至三千人退離，即便台鐵「寬估」明年六月前最多一三○○人優退離，但其中包含調度員、檢修人員等行車關鍵人力為三七四人，約占一成，恐衝擊行車安全與疏運服務。

一位不具名的台鐵員工告訴本報，像台鐵七堵調車場的調車人力不足，原本以調車人員一職考進台鐵者，卻去車站剪收票，「招到人力後，卻亂調動，人力當然不夠啊；把人力放在不對的地方，也拿不出策略，如何去和其他公司競爭？」

除了留不住人的窘境，鐵道暨國土學會也示警，願意留下來的台鐵人，如何翻轉長年因制度養成「躺平」的組織文化沉痾，消弭集體士氣低落，以及雙手一攤、只求不出事的心態，也是未來三年觀察台鐵公司的重點。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵公司化後首要必須確立人力布局，先安定才能著手後續訓練，並重新整頓盤點未來營運排班、服務調整等規畫，落實安全，他也強調公司化後對人力進用有較多彈性，包括透過淘汰或是獎勵機制，更徹底執行安全及紀律。

台鐵局說，積極研擬加速鐵路特考報到訓練、提早辦理台鐵公司從業人員甄試、招募進用部分工時人力等六大人力遴補措施。

台鐵公司化 鐵道 交通部

延伸閱讀

陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

北歐多國一同聲援罷工！ 12月20日起港口停止為特斯拉卸貨

興大開發「青蔥一貫化移植機」 較傳統人力提升5成作業效率

避免路樹「斷頭謀殺式」修剪提高效率 嘉市府建立證照制度

相關新聞

台鐵公司元旦掛牌 開張3挑戰

兩年多前，蔡英文總統在太魯閣號事故後宣示改革台鐵，要讓民眾有一條安全回家的路，促使歷經兩次重大事故的台鐵局卸下百年招牌，...

明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度...

台鐵公司化／人力大逃亡 工會估逾2千人將離退

台鐵公司尚未成立，台鐵工會已預估明年恐有兩千至三千人退、離，其中甚至高達一成是行車安全關鍵人力。未料在台鐵離退潮湧現、衝...

台鐵公司化／安全淪口號 前員工曝虛驚事件不斷

歷經兩次重大事故，政府欲透過公司化，徹底翻轉台鐵長期醬缸文化下不安全的組織。然而台鐵公司董事會下雖設置「安全管理委員會」...

台鐵公司化／凍漲28年 學者：票價一定得漲

台鐵公司化後能否永續經營的其中關鍵因素，就是如何從高達一七○○億元的短期負債泥淖中重生。儘管交通部已設計償債基金，並修法...

跨海自述 英國醫師與失智共存14年

台灣二○二五年進入超高齡社會，根據失智症盛行率八%推估，至去年，全台失智人口超過卅二萬人；衛福部長照司數據顯示，有百分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。