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健康你我他／長照提供喘息服務 生活輔具也有補助
外子現年78歲，今年6月中旬腦中風，在復健期間感染A型流感病毒，在榮總加護病房躺了一個多月，雖然出院，但復健之路是漫長又艱鉅的，需要許多人手幫忙，曾請過外傭ヽ鐘點工，但帶給我的困擾也很多。
經醫務人員告知各地方衛生局有「長照2.0」，拿到長期照顧服務說明手冊，得知申請流程，找到個管師接受面談，才知道長照服務有分等級。由於中風左半邊不能動，又插著鼻胃管及有褥瘡，被評為第八級，可申請居服員幫忙每日量血壓ヽ血糖、進食吞嚥、沐浴洗頭ヽ穿脫衣物、翻身拍背、肢體關節活動、陪同外出就醫等服務。
因為我這個照顧者年齡大了，還可申請兩小時為一組的「居家喘息服務」，這些費用政府負擔絕大部分，一般戶只負擔16%，中低收入戶5%，低收入戶0%。生活輔具也可申請補助，包括輪椅ヽ助行器、電動床ヽ便盆椅ヽ移位腰帶…，一般戶政府負擔70%，低收入戶則是全額補助。
從10月初申請以來，居服員不斷來往家中，有計畫性的配合復健需求，也給我們很多專業的建議，更常常鼓勵外子積極復健，真是大幅減輕我的負擔與心理壓力。外子也在居服員悉心照護下，褥瘡痊癒，左腳也可小小移動，我相信假以時日，外子應該能漸漸恢復生活自理功能，內心真是說不出的感謝。
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