專家提醒 出國買旅平險醫療足夠額度

一名41歲台籍男子日前赴泰旅遊出車禍，被送到500公尺遠的私立醫院，但院方卻以男子是外國人，擔心後續會收不到醫療費等原因拒收，該男子後來被送到10公里外的公立醫院，最終宣告不治。專家建議，到國外旅遊前，可先到旅遊門診就醫、評估接種疫苗，確認投保旅遊平安險中附加意外傷害醫療險和海外突發疾病險額度。

針對海外旅遊就醫，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，首先要確定當地有無疫情或傳染病，建議民眾出國前可先到旅遊門診就醫，並施打預防當地傳染性疾病的疫苗。

洪子仁說，旅遊時可能會有突發意外傷害與疾病，這無法在出國前預測，提醒民眾出國前，應確認投保的旅平險中附加的意外傷害醫療險、海外突發疾病險的額度是否足夠，這兩種險都是以實支實付方式給付，可以轉移增加的財務風險。

洪子仁提醒，出國旅遊盡量結伴同行、避免落單，就醫時透過親友或者旅伴的協助溝通、確保會付款，避免發生類似無法付款的疑慮。

洪子仁直言，不管突發疾病或意外、傷者是本國或者外國籍、有沒有健保，在台灣有醫療需求時，透過救護系統都能享有跟本國人一樣的醫療，且能第一時間到最近的醫院搶救，包含意外事件、突發疾病都是如此，也不會事先收費。

「台灣的醫療機構都有這樣的水準跟事實，這點非常有把握。」洪子仁說，外國人在台灣旅遊可以放心，不過也正因為如此，才會造成部分醫院發生外籍人士就醫後欠款，導致醫院出現呆帳的情形。