物價齊漲？網曝「小吃攤明年調售價吃不消」爆共鳴 兩派反應掀論戰

物價齊漲！一名網友在PTT上發起討論，去吃麵看到明年要調整售價，當下吃不消，不禁懷疑，物價根本壓不下來吧？

原PO表示，吃麵看到明年1月1日要調整菜單售價，有點吃不消，常去的牛肉麵店漲價就算了，以前肉能給到5塊而且超大，現在兩塊大的配一塊小的，很多店家加蛋20元也都常態了，物價根本壓不下來吧？

貼文一出，引發網友許多共鳴，「以為不會再漲太天真」、「升息不跟就是漲翻天」、「漲價你還去，不漲你漲誰？」、「全世界升息我們不跟」、「夜市的小吃從15元變25元，再從35元變50元」、「以前餐費5K以內可以搞定，現在大概要10K」。

不過，也有網友認為持不同意見，「你有感受到房價在降嗎？物價漲點還好吧」、「大家薪水也漲了呀！」、「店租都不用錢？」、「薪水有跟上，怎麼漲沒差」。

此外，有部分網友分享自身經歷，「加蛋20元的，一律不吃，目前只遇過一家在北投的豆漿店，以現在的蛋價，15元已經非常夠本了」、「早上鐵板麵45元、一顆蛋20元嚇到」、「本來個人外食月支出約13K，連三個月上漲，這月底確定會破20K」。