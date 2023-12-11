他嘆：一瞬間過了20幾年卻孤獨一人 網喊「這1方法」解決困難

大家也認同歲月不饒人嗎？一名網友在PTT上分享，自己33歲了，人生一瞬間就過了20幾年，國小、國中、高中、大學不是不久前的事情而已嗎？

原PO感嘆，自己已經33歲了，一直有個感覺，國小、國中、高中、大學不是不久前的事情而已嗎？想回學校上課，那時候媽媽還會幫我準備早餐，想到就一直哭，為什麼一瞬間過了20幾年，現在卻是孤獨一個人。

貼文一出，引發網友們同感，「我不想我不想長大，長大後就沒童話」、「媽媽也會幫我準備早餐，好懷念」、「希望每天睡醒的時候發現只是一場夢，現在還是小孩子」、「偶爾回國中小走走會更有感觸」、「對學生時期的回憶真的記憶猶新」。

不過，有網友認為長大後的人生才精彩，「我不懷念國小時光欸」、「升大四的暑假和好友一起騎車環島的景象歷歷在目」、「反而到了大學人生才開始多彩多姿」、「有小孩後就是小孩的階段才是有記憶點」。

此外，有部分網友覺得是因為現階段過得不如從前好，「沒什麼人生成就吧！才會一直記得快樂」、「表示過去日子比較好，才會一直回想」。有網友提供實質的建議，「多創造記憶點，旅遊、交伴、挑戰自己」、「好好把握人生，活的精彩吧」。