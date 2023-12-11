微量境外污染入台！空品差難擋黴漿菌 醫提醒1類人口罩戴好戴滿

明天鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，胸腔內科醫師提醒，空氣污染會造成呼吸道防護力下降，容易有鼻子過敏、咽喉及氣管發炎等症狀，對細菌、黴漿菌等細菌抵抗力也會下降，特別提醒機車族要配戴口罩，降低騎車造成咽喉與鼻腔黏膜損傷。

環境部「全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報」指出，12日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，為黃色等級；金門清晨至上午可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，約2周前天氣突然變冷，因咳嗽、胸痛、胸悶、呼吸喘、鼻塞、頭痛、睡眠問題等問題就醫者增加，這幾天氣溫回暖暫時沒再惡化，不過本周到下週溫度下降，「溫差造成的損傷會是關鍵」，提醒適度保溫，有時關起窗戶會造成濕度過高，適度使用除濕機，也是能調整呼吸道症狀與發炎狀態的方式之一。

周百謙說，上下呼吸道症狀，可能受PM2.5、PM10嚴重所致，因為空氣污染一定會造成呼吸道防護力下降，容易出現鼻子過敏、咽喉跟氣管發炎、咳嗽等症狀，肺部本就不好的病人，疾病會因此發作，對細菌、黴漿菌等細菌抵抗力也會下降，必要時得靠抗生素才能緩解症狀，要讓空氣汙染造成的破壞儘量降低。

周百謙表示，呼吸道中央氣管維持在37°C和100%濕度，溫度跟濕度讓胸口不會緊繃、不會胸悶或胸痛，而鼻腔把溫度濕度拉升，可維持氣管的溫濕度平衡，當鼻子出現溫度差異，或因自律神經問題影響，會讓鼻腔塞住，而氣管會因為張嘴呼吸比例增加，使氣管跟細支氣管吸到冷而乾燥的空氣，導致黏膜受損、纖毛擺動出問題。

周百謙進一步指出，黏膜受損、纖毛擺動出問題，會使痰量變濃變多、氣管鼻腔腔功能變差，所以上下呼吸道同時受到影響的話，會改變共生穩定細菌叢，造成不好的細菌大量增加，所以季節變化有很多問題需要克服。

「不建議使用加濕器」，周百謙說，一般而言，鼻子才是正常加濕器，因為大部分加濕器只是把環境弄得很濕，造成房間的塵蟎等過敏原增加；透過鼻腔讓溫度、濕度拉升，遠比一班加濕器好非常多，且加濕器怎樣都不能把濕度夾到100%，反而會使房間變得像熱帶雨林。

至於是否能戴口罩達到保暖、加濕效果？周百謙表示，要救急的話戴口罩最快，因為讓濕度拉升一定有效果，不過很多人的鼻子因此塞住，反而吸不到空氣，所以就退而求其次，把鼻子照顧好，讓鼻腔扮演調節溫濕度的功能。

周百謙提到，患者就醫通常會確認有無鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻中隔彎曲等，這部分會稍微複雜，會讓病患先做影像檢查，都排除後，適度使用抗組織胺、鼻噴劑等，讓鼻膜緩解，搭配戴口罩都有幫助，特別提醒騎摩托車的民眾，最近北方霧霾影響，環境污染指數有上升趨勢，騎車還是戴口罩，降低騎車造成咽喉鼻腔黏膜損傷。