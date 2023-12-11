台男遊泰遭車撞醫院拒收後喪命　專家提醒這2件事必做

台灣有位民眾日前到泰國旅遊發生車禍，送醫後搶救不治，據當地媒體報導，醫院以其為外國人而拒收，國內醫管專家提醒，出國前要先掌握當地的流行病疫情並接種疫苗、投保旅遊平安險並檢視附約，且建議結伴同行。

泰國媒體報導，41歲台籍男子在本月8日凌晨，在曼谷街頭被一輛黑色轎車撞上，當地救護人員獲報後，將該民男子送到距事發地500公尺的私立醫院，但院方卻以男子是外國人，擔心後續會收不到醫療費，加上處理起來也較繁瑣，所以救護人員只好將男子，轉送到離事發地約10公里的公立醫院，但男子最終仍被宣告不治。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這可以分為兩大面向，首先要確定當地有無疫情或傳染病，並且到旅遊門診就醫、評估接種該接種的疫苗，避免感染傳染病風險；出國前也要投保旅遊平安險，並確認附加的意外傷害醫療險和海外突發疾病險額度。

洪子仁表示，國外旅遊部分，可從三大層面來看，第一，預計前往的旅遊地，有沒有爆發疫情或者傳染性疾病，建議民眾出國前可先到旅遊門診就醫，並施打預防當地傳染性疾病的疫苗。

洪子仁接著提到，到旅遊地可能會有突發意外傷害與疾病，因為出國前沒辦法預測到，提醒民眾出國前，可以確認投保的旅平險中，附加的意外傷害醫療險、海外突發疾病險的額度是否足夠，而這兩種險都是以實支實付方式給付，可以轉移會增加的財務風險。

洪子仁舉例，台北秀傳醫院院長鄭丞傑今年6月在美國摔斷肋骨，在急診躺6小時花50萬，返台健保給付僅3704元，不過50萬都是保險公司理賠，提醒民眾要注意保單投保上限，而意外傷害跟海外突發疾病，一般是最高保金額上限的10分之1，民眾想要海外突發疾病或意外轉送的保障金額，就要把旅平險主約保額提高，附約的實支實付的金額才會跟著提高，提醒民眾要檢視疫苗、旅遊平安險、附約的意外傷害跟海外突發疾病險。

洪子仁建議，民眾出國旅遊儘量結伴同行、避免落單，就醫時也許就能透過親友或者旅遊的協助，有助溝通、確保會付款，避免發生類似的疑慮。

洪子仁直言，不管突發疾病或意外、傷者是本國或者外國籍、有沒有健保，透過救護系統都能享有跟本國人一樣的醫療，且第一時間到最近的醫院搶救，包含意外事件、突發疾病都是如此，也都不會事先收費，台灣的醫療機構都有這樣的水準跟事實，這點是非常有把握，外國人在台灣旅遊可以放心，不過也正因為如此，才會造成部分醫院，發生外籍人士就醫後欠款，導致醫院出現呆帳的情形。