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亞洲技能競賽台灣奪團體冠軍 勞動部發出467萬獎金

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部部長許銘春(中)、勞動力發展署署長蔡孟良(左5)、國際技能組織常務理事林三貴(右5)與2023亞洲技能競賽所有國手合影。圖／勞動部提供
勞動部部長許銘春(中)、勞動力發展署署長蔡孟良(左5)、國際技能組織常務理事林三貴(右5)與2023亞洲技能競賽所有國手合影。圖／勞動部提供

2023亞洲技能競賽成績上月底舉行，我國國手奪12面金牌、6面銀牌、4面銅牌及3項，優勝團隊成績在24個參賽國中列名第一。勞動部今於台北喜來登大飯店舉辦頒獎典禮，總計發給國手及培訓團隊獎金467萬元。

2023亞洲技能競賽於11月26日至11月30日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，我國計有青年組20個職類21位國手、青少年組7個職類8位國手及表演賽2個職類2位國手參賽，團隊成績在24個參賽國中列名第一，表現亮眼。

對於這些表現優異的獲獎國手，勞動部頒發青年組金牌每人新台幣24萬元、銀牌每人12萬元、銅牌每人8萬元的獎助學金；另外，青少年組金牌每人新台幣6萬元、銀牌每人3萬元、銅牌每人2萬元的獎助學金，總計發給國手及培訓團隊獎金467萬元，期許他們在未來的日子裡，可以繼續深耕技能，提升社會大眾對職業技能訓練的重視。

本屆榮獲最佳選手獎的青年組粉刷技術與乾牆系統職類國手戴家畯表示，技能競賽就是不斷挑戰自己的實踐之旅，堅信認真練習是取得成功的不二法門，「在完成的當下所看見的每一個角落都擁有自己的巧思與足跡，是一件非常感動的事情。」

團隊 金牌 青年

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