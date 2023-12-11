華航連8年入選DJSI 首度引進企業採購SAF合作減碳計畫

2023年道瓊永續指數（DJSI）評選結果出爐，中華航空連續八年入選新興市場成分股，是台灣唯一獲選航空公司，名列全球航空產業第二高分。中華航空表示，今年率台灣業者之先，首度引進企業採購永續航空燃油（SAF）合作模式，逐步推動客貨運航班添加使用SAF，並在機上試行廢棄物分類回收，首創機上環保車（ECO CART）制。

中華航空表示，DJSI為全球最具公信力企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）邀請全球超過1萬3000家企業參與，評鑑涵蓋環境、社會、公司治理 （ESG）等永續發展表現，選拔出各產業績效前10%企業。

中華航空指出，今年全球共有61家航空公司參與評選，華航在廢棄物管理、節水策略、乘客安全、永續行銷與品牌認知、商業道德、透明度與報導等題組中拿下滿分，連同生物多樣、人才吸引與留任、資訊安全與系統可用度、勞工實務指標等共10項，取得航空產業最高分。

中華航空表示，華航致力ESG不遺餘力，連兩年響應天合聯盟永續飛行挑戰，今年更擴大執行永續示範航班，為首家國籍業者宣示添加永續航空燃油載客貨飛行，相關減碳績效成長15倍，勇奪「最佳機上用品供應鏈獎 」及「最佳應用創新獎」雙項殊榮。

另外，將永續示範航班精神，拓展到日常環保作業，在機上試行廢棄物分類回收，逐步擴展至所有長程航線，機上服務所產生的鐵鋁罐、玻璃瓶、寶特瓶、紙類等廢棄物，分類放入環保垃圾袋，妥善打包及束口後，置入環保車（ECO CART）內。

中華航空表示，作為運輸業永續領航者，今年率台灣業者加入國際知名油商與區塊鏈平台建立的永續航空燃油計畫，首度引進企業採購SAF合作模式，並提供可追蹤、驗證減碳報告，逐步推動客貨運航班添加使用SAF，攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴，共同減少碳足跡，積極邁向2050年淨零碳排目標。

中華航空表示，持續落實ESG推動，創造企業永續競爭力，耕耘永續成果卓越，受國內外多方肯定，連續十年榮獲「台灣企業永續獎」優異成績，今年再創高峰，首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，也名列S&P Global永續年鑑評比全球航空業榜首。