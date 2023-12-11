台北市明年起男性也有公費HPV 國健署：尊重但不跟進

HPV（人類乳突病毒）不僅會引起女性子宮頸癌，對男性也會造成頭頸癌，目前衛福部國健署提供國中女性施打公費HPV疫苗，但國中男性則未提供。台北市衛生局首開六都先例，明年起開放國中男性公費施打HPV疫苗。國健署對此表示尊重，但暫不考慮跟進，政府將依照WHO（世界衛生組織）建議，針對9至14歲的女性提供公費接種。

HPV會導致「六癌一病」，不僅會使正常健康的子宮頸細胞發生基因突，產生癌前病變，惡化後成為子宮頸癌，還包括口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌。在男性身上也同樣會造成癌症風險，平均每3位男性就有1人「至少感染過一種HPV病毒」，若碰上高致癌型別的HPV病毒，風險更高。

台北市衛生局今天宣布，自明年起，開放國中男性公費接種HPV 9價疫苗，成為六都中首個開放男性公費HPV疫苗的縣市。對此，國健署長吳昭軍表示，開放男性公費HPV疫苗需增加約3億元預算，並非錢的問題，主要是WHO針對HPV疫苗的建議接種對象仍以9至14歲的女生為主，預計2030年加速邁向消除子宮頸癌，達到90-70-90的目標。

吳昭軍說，90-70-90是指「90%的女性在15歲之前接種完成HPV疫苗」、「70%女性至少在35歲和45歲之前接受過兩次精準篩檢」、「90%的確診女性應獲得治療等目標」等。而台灣去年才完成，110年度入學國中女性接種率首度破9成，整體效益仍得觀察一段時間，希望將女生的接種率維持好，再考慮是否擴大到男性。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，HPV疫苗施打後並非立刻生效，整體效益可能得要10至20年後才有成效，「是預防未來的癌症病變」，青少年階段不會出現症狀；與HPV較為相關的口咽癌，台大研究發現3成患者與感染HPV有關，但從國內癌症登記資料長年平均僅快2成，低於歐美國家統計的7至8成。

林莉茹表示，國健署尊重台北市衛生局的做法，但明年計畫仍是依照WHO建議，接種9至14歲性行為活躍前的女性為主，而女性疫苗接種率較高，也會連帶降低男性風險，目前效益評估上女性施打效益較高，也同步參考國內未資料調整。